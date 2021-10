Szülői szervezet: 6 ezrelék fölötti fertőzöttségi rátájú településeken ne legyen jelenléti oktatás!

Az Edupart Országos Szülői Föderáció azt kéri, hogy azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi arány meghaladja a hatot, a gyerekek ne részesüljenek fizikai oktatásban. A szervezet erről nyílt levelet közölt, amelyet az oktatási és egészségügyi tárca vezetőihez címeztek.



"A föderációnk mindvégig a diákok fizikai jelenlétének szükségességét hangsúlyozta, és teljes mértékben tisztában vagyunk az online iskola hátrányaival, viszont nem veszélyeztethetjük a diákok és családjaink egészségét" - írja az Edupart.A szülők figyelmeztetnek rá, hogy már most is túlterhelt az egészségügyi rendszer, és hogy az iskolákban nem lehet minden óvintézkedést maradéktalanul betartani."Jelenleg több mint 17 000 diák és oktatási alkalmazott küzd a Covid-19-el, vannak elhalálozások, az intenzív terápiás osztályok telve vannak, és hatalmas a nyomás az egészségügyi rendszeren" - írják a szülők, akik kérik a minisztériumokat, hogy vegyék figyelembe azokat a diákokat, akik maguk vagy szüleik krónikus betegségekkel rendelkeznek, és akiknek az oltás sem jelent száz százalékos védelmet.A szülők kérik a jelenlegi járványügyi szabályozások megváltoztatását úgy, hogy ne legyen jelenléti oktatás ott, ahol 6 ezrelék fölötti a fertőzési ráta. (via adevarul