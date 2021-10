Szombaton is nagyon magas az új fertőzöttek és az elhalálozottak száma

A legutóbbi tájékoztatás óta 14 019 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 67 500 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte szombaton a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Az új esetekkel 1 346 240-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1 172 139 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 9 818 833 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 3 609 596 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 24 392 RT-PCR tesztet végeztek el (12 862-t az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 11 530-at pedig kérésre), és 43 218 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 1292 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Az elmúlt 24 órában 282 koronavírussal diagnosztizált személy halt meg. Rajtuk kívül három szeptemberi halálesetről is érkezett jelentés, amelyek csak most kerültek az összesített nyilvántartásba.A három korábbi áldozat elhalálozását Bákó, Szilágy és Teleorman megyéből és Bukarestből jelentették.A GCS szerint 134 férfiről és 148 nőről van szó, akiket Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Botoşani, Brăila, Brassó, Buzău, Krassó-Szörény, Călăraşi, Konstanca, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szatmár, Szilágy, Szeben, Suceava, Teleorman, Temes, Tulcea, Vaslui, Vâlcea és Vrancea megyében, illetve Bukarestben kezeltek kórházban.A 282 elhunyt közül egy a 0 és 9 év közötti, egy 20 és 29 év közötti, kettő a 30 és 39 év közötti korosztályhoz tartozott, tizenhét 40 és 49 év közötti, harmincnyolc 50 és 59 év közötti, hatvanhét 60 és 69 év közötti, nyolcvannyolc 70 és 79 év közötti volt, hatvannyolcnak az életkora meghaladta a 80 évet.A 282 halálos áldozat közül 244-nek volt valamilyen társbetegsége, 272 nem volt beoltva. A beoltott elhunytak 45 és 87 év közöttiek voltak, közülük kilencen más betegségekben is szenvedtek.Ezzel 39 209-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.15 550 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel, közülük 1593 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.A kórházban kezelt páciensek között 411 kiskorú van, és közülük 28-at ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 103 817 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 14 475 intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 63 551 személy van házi, 250 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 7427 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban, illetve 694 a lakosság tájékoztatására létrehozott 0800 800 358-as zöldszámra.Az elmúlt 24 órában Bukarestből (2543), illetve Prahova (775), Temes (632), Ilfov (598) és Iaşi (571) megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet.A legkevesebb új fertőzést Kovászna (58), Gorj (91) és Tulcea (93) megyében jegyezték.A főváros piros zónás 12,65 ezrelékes fertőzöttségi rátával. A mutató Ilfov megyében a legmagasabb, már 13,60 az ezer lakosra jutó esetszám. Nagy a fertőzöttségi ráta Temes (9,79) és Kolozs (7,52) megyében is. Piros zónába tartozik további 37 megye, ezekben a fertőzöttségi ráta meghaladja a 3 ezreléket.Kovászna megye továbbra is zöld besorolású.Az új megbetegedések megyék szerinti eloszlása a következő:* Arad - 295* Argeş - 168* Bákó - 286* Bihar - 335* Beszterce-Naszód - 130* Botoşani - 138* Brassó - 273* Brăila - 146* Buzău - 214* Krassó-Szörény - 134* Călăraşi - 180* Kolozs - 488* Konstanca - 502* Kovászna - 58* Dâmboviţa - 212* Dolj - 416* Galac - 222* Giurgiu - 112* Gorj - 91* Hargita - 105* Hunyad - 265* Ialomiţa - 148* Iaşi - 571* Ilfov - 598* Máramaros - 129* Mehedinţi - 166* Maros - 324* Neamţ - 255* Olt - 262* Prahova - 775* Szatmár - 150* Szilágy - 111* Szeben - 213* Suceava - 228* Teleorman - 187* Temes - 632* Tulcea - 93* Vaslui - 120* Vâlcea - 182* Vrancea - 155* Bukarest - 2543* megye szerint besorolatlan esetek - 1159.