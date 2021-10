Tíz ezrelék fölött sem kerül karantén alá Kolozsvár, mert úgy érzik, kézben tartják a helyzetet

Hiába magas a fertőzöttségi arány, egyelőre biztosan nem fogják vesztegzár alá helyezni Kolozsvárt és Kolozs megye településeit – tudtuk meg a megyei vészhelyzeti bizottság elnökétől.



Kolozs megyei prefektust, aki egyben a bizottság elnöke is, annak okán kerestük meg, hogy Kolozs megye több települése meghaladta a tíz ezreléket, de olyan is van, amely közel 15 ezreléknél jár . Kolozsváron például 10,35 ezrelékes jelenleg a fertőzöttségi ráta.A kérdés azért is volt aktuális, mivel tegnap két hétig tartó vesztegzárt rendeltek el a Mehedinți megyei Szörényváron (Drobeta Turnu Severin), ami így az első megyeszékhely a negyedik hullámban, ahol teljeskörű lezárást kértek, mivel elérte a 9,94 ezrelékes fertőzési rátát.Mint azonban kiderült, a Szörényvárnál 50 százalékkal magasabb Kolozs megyei Alsógyékényesen 14,87 ezrelék és más településeken a tíz fölötti fertőzöttségi arány arra sem volt elég, hogy a megyei közegészségügyi igazgatóság (DSP) ajánlást tegyen a megyei vészhelyzeti bizottság felé a lezárásra.Legalábbis Tasnádi István Szilárd állítása szerint a megyei vészhelyzeti bizottsághoz ilyen ajánlás a közegészségügyi hatóság részéről Kolozs megye egyik településére, így Kolozsvárra sem érkezett. Az elnök ezt azzal magyarázta, hogy a DSP minden településen vizsgálatot végez, hogy megállapítsa, mennyire lehet kontroll alatt tartani a terjedést, és hogy kiderüljön, hogy „családi” vagy egymástól független gócpontokról beszélhetünk. Ahol a közegészségügyi hatóság nem ajánl vesztegzárat, abban a közigazgatási területen általában több egymástól független gócpont található.Mint kiemelte, Meregyóban 16 ezrelék felett volt a harmadik hullám alatt az arány, és lezárás nélkül esett vissza nulla ezrelékre. November 21. környékén pedig Kolozsvár is meghaladta már a tíz ezreléket, lezárás egyik esetben sem történt.