Romániában hal meg az EU-ban lakosságarányosan a legtöbb ember koronavírusban

Romániában rosszabb lett a helyzet az elmúlt hét napban, mint Bulgáriában, és ezzel mi lettünk az az uniós ország, amelyben legmagasabb lakosságarányosan a Covid-19 miatt elhalálozások száma - szúrta ki a Spotmedia az Our World in Data grafikái alapján.



Az oxfordi kutatócsapat által kifejlesztett rendszer azt mutatja, hogy a múlt héten Románia elhalálozásban megelőzte Bulgáriát, amely azelőtt hosszú időn keresztül a legrosszabbul állt Európában, és globálisan is csak Grenada meg a Bahama-szigetek előzték meg.Címoldali kép: Alberto Giuliani via Wikimedia Commons Egy másik grafika az átoltottságot mutatja meg, jól látszik, hogy ebben is nagyon rosszul áll az ország:Az Unióban 63,6 százalékos az átoltottsági arány a lakosságban, Romániában 28,9%, Grenada és a Bahamák nem véletlenül szerepelnek nagyon rosszul, náluk is csak 23,3% illetve 25,2% az átoltottság: