Tárgyalások Johannisszal: a PSD továbbra is az előrehozott választásokra hajt

A Szociáldemokrata Párt (PSD) közölte a Klaus Johannis államfővel folytatott hétfői tárgyaláson, hogy egy "konzisztens" parlamenti többség nélkül nem lehet szó kisebbségi kormányról.



Errőlpártelnök számolt be a Cotroceni-palotában lezajlott találkozó után.A PSD vezetője szerint két lehetőség van a válság feloldására: vagy a kormányalakítást, vagy az előre hozott választásokat támogató parlamenti többség alakul ki. A szociáldemokraták az előre hozott választásokat tartják kívánatosnak, mert jelenleg nincs esély egy stabil kormányzást biztosító parlamenti többségre - jelentette ki.Ciolacu ígéretet tett arra, hogy addig is, amíg megoldás születik, a parlament ellátja feladatát, a szociáldemokrata törvényhozók "24 órából 24-et fognak dolgozni". A energiaárak korlátozására vonatkozó törvénytervezetet már be is nyújtották a házbizottságokhoz - tette hozzá a PSD elnöke.