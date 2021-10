Arafat: az orvosok nem mehetnek szabadságra a következő 30 napban

A Mediafax beszámolója szerint a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rendkívüli döntést hozott: lehetőséget ad a kórházak vezetőinek arra, hogy elnapolják a beosztottak szabadságolását, és ugyanígy járnak el a katasztrófavédelmi dolgozók esetében is. Azért volt szükség erre a rendeletre, mert a koronavírus-járvány negyedik hulláma egyre súlyosabbn érinti a teljes egészségügyet, a rendszer az összeomlás szélére került



katasztrófavédelmi államtitkár által hétfőn este aláírt dokumentumban is azzal indokolják a döntést, hogy a koronavírus delta variánsa által előidézett súlyos egészségügyi helyzet azt kívánja meg, hogy a kórházak menedzserei dönthessenek az éppen szabadságon levő orvosok visszahívásáról, illetve arról, hogy elengedjék az éppen szabadságra készülőket. A rendelkezés a következő 30 napra érvényes.Az így megszakított vagy elutasított szabadságokat a járványhelyzet javulása esetén vehetik ki az érintettek. Emellett azon ötödéves rezidens orvosok, akik októbertől kezdték volna a szakorvosi vizsgákat, decemberben állnak majd a vizsgabizottságok elé.A katasztrófavédelmi dolgozók esetében is érvényes a rendelkezés: 30 napig ők sem vehetnek ki szabadságot, illetve aki éppen most van szabadságon, azt visszahívják.