Ludovic Orban azt ígéri, hogy holnap tényleg lemond a képviselőház elnöki tisztségéből

Ludovic Orban kedden bejelentette, hogy szerdán 12 órakor beterjeszti lemondását a képviselőház elnöki tisztségéből. Azaz hivatalosan is lemond. A gesztus mindeddig szimbolikus volt, mert csak a Cîțu elé terjesztette be, de amint a Parlament elé kerül, hatályba lép.



Ezt követően megkezdődik a képviselőház új elnökének megválasztására irányuló eljárás. A PNL a megüresedett pozíciót eszközként használja majd a többség kialakításához az új kormány mögött - írja a Realitatea PLUS.Ludovic Orban a PNL elnöki posztjának elvesztése után azonnal elküldte lemondását a pártnak. A volt liberális vezető hangsúlyozta, hogy a képviselőházi mandátumáról való lemondása visszavonhatatlan döntés, amelyet a gyakorlatba is átültet."Elküldtem a pártnak a képviselőház elnöki tisztségéről való lemondásomat, amely a PNL elnökének rendelkezésére áll, hogy abban a pillanatban nyújtsa be, amikor szükségesnek tartja.Nem nyújtottam be a lemondásomat a képviselőháznak, mert ha ma benyújtottam volna a lemondásomat a képviselőházban, akkor a jelenlegi politikai helyzetben valószínűleg egy PSD-s lett volna a képviselőház elnöke, és én nem akarok ajándékot adni a PSD-nek.Lemondásom viszont nem áll Cîțu úr rendelkezésére meghatározatlan időre. Ha nem kerül a képviselőház elé legfeljebb 15 napon belül, akkor én magam nyújtom be" - nyilatkozta Ludovic Orban szeptember 27-én.