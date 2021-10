Felmérés: nagyot nőtt az EU-szkeptikusok aránya Romániában

Romániában nőtt az Európai Unióval (EU) szemben szkeptikus állampolgárok aránya, ugyanakkor a lakosság 58 százaléka véli úgy, hogy az ország jobban fejlődik gazdaságilag a jövőben, ha az európai közösség tagja marad - derült ki az Inscop romániai közvélemény-kutató intézet felméréséből.



A kedden közzétett eredmények szerint tavasz óta jelentősen csökkent azok aránya, akik úgy vélik, hogy Romániának inkább előnye származik az EU-tagságból. Szeptemberben a megkérdezettek 47 százaléka vélekedett így, míg júniusban még 56,2 százalék, márciusban pedig 61,4 százalékuk értett egyet ezzel a kijelentéssel. Ezzel párhuzamosan a tavasszal jegyzett 35 százalékról 46 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint Romániának inkább hátránya származik az EU-tagságból.A megkérdezettek 68,5 százaléka értett egyet azzal a megállapítással, hogy Romániának a nemzeti érdekeit kell megvédenie, amikor ezek ellentétben állnak az EU-szabályokkal. Tavasszal 64 százalék osztotta ezt az álláspontot.Ugyanakkor a lakosság 59 százaléka véli úgy, hogy Romániának az EU-ból való kilépése ellentétes az ország nemzeti érdekeivel. Itt is megfigyelhető egy 4,5 százalékpontos csökkenés a márciusi eredményekhez képest. Emellett a románok csaknem 58 százaléka szerint az ország jobban fejlődik gazdaságilag, ha az EU-ban marad.A felmérés készítői szerint megfigyelhető, hogy a romániai járványügyi és belpolitikai válságok halmozódása, a jövőkép hiánya és az EU-szkeptikus vélemények egyre nagyobb online térhódításának hatására a lakosság körében is hangsúlyosan csökkent az EU-tagság előnyeivel kapcsolatos derűlátás. Felhívták a figyelmet, hogy körülbelül egyenlően oszlik meg azok aránya, akik szerint az EU-tagság inkább előnyökkel jár, illetve azoké, akik szerint ez többnyire hátrányos Romániának.Hozzátették: noha a lakosság jelentős része, mintegy 60 százaléka "racionális marad", és úgy véli, hogy Románia jobban fejlődik gazdaságilag az EU-ban, az EU-szkeptikusok arányának akárcsak konjunkturális növekedése figyelmeztető jel kell hogy legyen a politikusoknak, az üzleti és a tudományos szférának.A szeptember 15. és 27. között, 1204 személy megkérdezésével készült felmérés megrendelője az Egyesült Államok Német Marshall Alapja által, román-lett-amerikai partnerséggel létrehozott, a Fekete-tenger térsége civil szervezeteit és médiaprojektjeit segítő Fekete-tengeri Bizalom a Regionális Együttműködésben (Black Sea Trust for Regional Cooperation) alapítvány. (MTI)