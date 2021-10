"Nem hiszünk, amíg meg nem halunk" - már a Reuters is a romániai oltásszkepticizmussal foglalkozik

Október első 10 napjában minden hatodik percben meghalt egy romániai koronavírusban - írja a Reuters. Majd megjegyzi, hogy ezek az adatok a jelek szerint kevéssé aggasztják itt az embereket, akik továbbra sem hajlandóak beoltatni magukat. A nemzetközi hírügynökség egy Bukarest környéki településről tudósít, ahol a 4. hullámban az egyik legmagasabb a fertőzési, és az egyik legalacsonyabb az oltási arány.



A Bukaresttől 20 kilométerre délre fekvő Adunații-Copăceni településen a 69 évesés felesége,idejük nagy részét a kertben töltik, ahol zöldségeket termesztenek. A férfi azt mondja, hogy nem sok emberrel kerül kapcsolatba, és bár korábban már bevette az influenza elleni védőoltást,

nem biztos benne, hogy a covid elleni vakcina hatékony, miután - mint mondja - néhány tévécsatorna megkérdőjelezte azt.

"Nem azt mondom, hogy ellene vagyok. Csak arról nem vagyok igazán meggyőződve, hogy olyan hatékony, mint az influenza elleni vakcina, nem volt sok idő a kifejlesztésére" - mondta Ion Dinu. Azt mondja azonban, hogy ha olyan helyzetbe kerülne, hogy családtagjai vagy szomszédai megfertőződnek, akkor beoltatná magát.Nem mindenki gondolkodik viszont így a községben., egy 18 éves lány például azt mondta a Reutersnek, hogy fél a mellékhatásoktól, annak ellenére, hogy van egy unokatestvére, aki nemrég halt meg covidban. "Még ha mindannyian be is oltatnánk magunkat, akkor is ebben a helyzetben lennénk, mert akkor is megfertőződhetünk, ha be vagyunk oltva" - mondja.

"Az emberek még mindig nem fogták fel, hogy mi történik"

Adunații Copăceniben csak minden hetedik ember van beoltva, míg a vasárnapi fertőzési arány szerint 1000 lakosból 15-en kapták el a covidot. A helyzet nem egyedi. A Reuters rámutat, hogy az EU-ban Romániában és Bulgáriában a legalacsonyabb az immunizáltsági arány - a felnőtt lakosság 34,1%-a, illetve 23,4%-a van beoltva.Ennek oka az állami intézményekkel szembeni bizalmatlanság, a félretájékoztató kampányok és a vakcinák hatékonyságával kapcsolatos tájékozottság hiányosságai.Hasonló képet festett a helyzetről egy Adunații-Copăceni-i élelmiszerbolt tulajdonosa is., aki azt mondja, hogy be van oltva, azt állítja, hogy a napi 300 vásárlójának többsége nem hisz a hatóságok által közölt adatoknak."Az emberek még mindig nem értik, hogy mi történik, még mindig viccnek veszik az egészet. Ez az oktatás szintje, amivel nemzetként rendelkezünk. Nem hiszünk, amíg meg nem halunk" - szögezte le Valeriu Neagu.