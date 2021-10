A liberálisok nem fogják támogatni a Cioloș-kormányt, és egyre valószínűbb, hogy az RMDSZ sem

Liberális politikai forrásokra hivatkozva írja a Ziare.com, hogy Florin Cîțu és a PNL csak merő udvariasságból megy el a Cioloșsal való találkozóra, de egyáltalán nem áll szándékukban támogatni az USR-s kormányt.



Mindeközben az RMDSZ is kétértelmű üzeneteket fogalmaz meg, amelyekből kiolvasható az is, hogy koalíciópártiak volnának, de az is, hogy nem igazán. Ne feledkezzünk meg róla, hogy az USR kormányprogramjának van legalább két olyan pontja, amelyt az RMDSZ sohasem fogadott el: az egyik a SIIJ felszámolása, a másik pedig a kétfordulós önkormányzati választások. "Nem hinném, hogy ebben a két témában valaha is ki tudunk egyezni. Márpedig ha ők ezt feltételként szabják meg, eleve kizárt a közös kormányalakítás" - nyilatkozta Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakciójának elnöke.Az RMDSZ politikusa úgy véli, az esetleges közös kormány összetételéről vagy a kormányprogramról még nem lesz szó a szerdai tárgyaláson. Csoma ismét hangsúlyozta, az RMDSZ számára nehéz lenne egy olyan kormányt támogatni, amelyet Dacian Cioloş vezet. "Nem azt mondtam, hogy lehetetlen, de nagyon nehéz lenne - nyomatékosította.Ennek "szellemében" jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, hogy a kormánykoalíció "újraélesztése" csak akkor lehetséges, ha ebben mindenki részt vesz, aki jelen volt a tavaly decemberi tárgyalásokon. A politikus egy Facebook-bejegyzésben leszögezte, alakulata részt vesz azon a szerdai találkozón, amelyre Dacian Cioloş hívta meg a Nemzeti Liberális Pártot (PNL), az RMDSZ-t és a kisebbségi frakciót.A szövetségi elnök szerint a leendő kormányfőnek négy fontos területet kell prioritásként kezelnie: meg kell küzdenie a járvány negyedik hullámával, rendeznie kell az elszabaduló energiaárak problémáját, elő kell készítenie a 2022-es állami költségvetést, valamint a helyreállítási tervben vállalt projekteket.A magyar közmédiának nyilatkozva ugyanakkor Kelemen világossá tette: csak az eredeti felállásnak volna értelme, olyan forgatókönyvet nem tud elképzelni, hogy az USR csak az RMDSZ-szel vagy csak a Nemzeti Liberális Párttal (PNL) alakítson kormányt. A politikus kizárta azt a lehetőséget, hogy az RMDSZ támogatná a parlamentben egy egyszínű kisebbségi USR-kormány beiktatását.