Hivatalos: koronavírusos betegeket vesz át Magyarország Romániától

Megállapodott a magyar és a román kormány, és elkezdődhet a romániai betegek magyar kórházakba való szállítása - írja a hvg.hu.



A budapesti lap romániai forrásoktól úgy értesült, hogy egyes határmenti romániai betegek magyarországi egészségügyi intézményekbe szállításáról van szó, hogy így tehermentesítsék a teljes kihasználtsággal működő romániai kórházakat, ahol az egészségügyi dolgozók már a türőképesség határán vannak.Állítólag a betegeket Magyarországon is elsősorban határmenti kórházakba szállítják majd, az azonban nem világos, hogy a koronívrusos, vagy a más problémákkal küszködőket veszik-e át a magyar kórházak.A magyar kormány eddig is küldött eszköz- és gyógyszerellátmányt érkezett, de ez nem elegendő, így óriási segítség lehet, ha abban is közreműködnek a magyar hatóságok, hogy kórházi kapacitások felszabaduljanak.A HVG-s cikk megjelenése utánkülgazdasági és külügyminiszter bejelentette: 50 romániai covidos beteget vesz át a szegedi és a debreceni kórház, akik intenzív ellátásra szorulnak: