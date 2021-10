Úgy fest, hogy Cioloș nem tudott kiegyezni a PNL-vel és az RMDSZ-szel

Véget ért a kormányalakításról szóló tárgyalás, ahol Dacian Cioloş USR-elnök, kijelölt kormányfő, Florin Cîţu ügyvivő miniszterelnök, a PNL elnöke, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, valamint Varujan Pambuccian, a nemzeti kisebbségek parlamenti frakcióvezetője vett részt.



úgy tudja, hogy a tárgyalások a Cioloș-kormány támogatásáról szóló megállapodás nélkül zárultak le.Körülbelül 18:10-kor a kijelölt kormányfő elhagyta a PNL székhelyét (ez volt a tárgyalás helyszíne), hogy az USR-PLUS központi irodájánál megtartsa beszédét.

FRISSÍTVE

Cîţu: a felelősség a PSD-AUR-USR koalíció vállát terheli

Az ügyvivő miniszterelnök nem sokkal a tárgyalások lezárása után nyilatkozott, ahol elmondta, hogy nem született megállapodás a felek között."Nem járt semmiféle következtetéssel ez a beszélgetés. Ezúttal is elmondtam, hogy azt tartom normálisnak, ha a válságot kirobbantó AUR-PSD-USR koalíció javasolná a megoldást is" - mondta Cîţu.A PNL elnöke ugyanakkor rámutatott, hogy minden bizonnyal folytatódni fognak a tárgyalások, de beszámolt arról is, hogy Dacian Cioloş a koalíció visszaállítását óhajtotta.

FRISSÍTVE2

Kelemen Hunor: remélem, hogy mindenki tud engedni a büszkeségéből

„Ezt a beszélgetést Dacian Cioloș kérésére hoztuk össze. Igaz, nem jutottunk semmilyen konklúzióra, de majd meg kell néznünk, hogy ki, mit mond, amikor visszatérünk a döntéshozó fórumokhoz” – idézi Kelemen Hunort aMint az RMDSZ elnöke elmondta, mindannyian a koalíció újjáépítését szeretnék, csakhogy a felek egyáltalán nem bíznak egymásban. Bizalom nélkül pedig nehéz felépíteni valamit – fejtette ki, majd hozzátette, hogy az RMDSZ célja a mihamarabbi válságkezelés, legyen szó koronavírus-járványról, az energiaárak emelkedéséről, az inflációról, vagy a helyreállítási tervvel kapcsolatos kérdésekről.„Remélem, hogy mindenki felhagy a büszkeségével. Ami történt, megtörtént, a bizalmatlansági indítványon már nem tudunk változtatni, de a jövő még előttünk áll. Ez érdekel minket” – mondta Kelemen.Dacian Cioloș ma nem járt sikerrel, de még van néhány napja szerdáig, amíg a kinevezése tart – szögezte le az RMDSZ elnöke.

FRISSÍTVE3

Cioloş: pénteken újra találkozunk

Dacian Cioloş kijelölt miniszterelnök, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke szerda esti sajtótájékoztatóján bejelentette: péntekre újabb találkozót kért a PNL és az RMDSZ vezetőségétől,

mert szeretne mielőbb kormányt alakítani, a korábbi kormánykoalíció újraalakításával.

A politikus beszámolója szerint délutáni tárgyalásaikon Florin Cîţu és Kelemen Hunor azért halasztottak, mert döntésük előtt tanácskozniuk kell pártjuk döntéshozóival, így pénteken találkoznak ismét."Elmagyaráztam nekik, hogy mihamarabbi döntést szeretnénk, hogy tudjuk, kezdjük a tárgyalásokat vagy sem, hiszen sürgősen, konkrét megoldásokat kínáló kormányt kell alakítanunk" - mondta Cioloş.