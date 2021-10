Koronavírus: 300 fölötti halott, rekordszám az intenzív terápiára szorulóké

A legutóbbi tájékoztatás óta 16 383 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, közel 68 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Az új esetekkel 1 414 647-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1 210 494 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 9 927 207 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 3 794 145 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 26 171 RT-PCR tesztet végeztek el (15.320-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 10.851-et pedig kérésre), és 41.674 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 1434 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.Az elmúlt 24 órában 303 koronavírussal diagnosztizált személy halt meg - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Egy korábbi halálesetet is regisztráltak, ez szeptemberben következett be Brassó megyében.A GCS szerint 149 férfiről és 155 nőről van szó, akiket Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Brăila, Botoşani, Brassó, Buzău, Călăraşi, Kolozs, Konstanca, Dâmboviţa, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Hunyad, Iaşi, Ilfov, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szatmár, Szilágy, Szeben, Suceava, Teleorman, Temes, Vaslui, Vrancea megyében, illetve Bukarestben kezeltek kórházban.A 304 elhunyt közül egy a 10 és 19 év közötti korosztályhoz tartozott, két áldozat 20 és 29 év közötti, három áldozat 30 és 39 év közötti, tizenöt 40 és 49 év közötti, huszonnyolc 50 és 59 év közötti, hatvannyolc 60 és 69 év közötti, száztíz 70 és 79 év közötti volt, hetvenhétnek az életkora pedig meghaladta a 80 évet.A halálos áldozatok között van három fiatal nő: egy 18 éves Iaşi megyéből, egy 21 éves Galac megyéből és egy 29 éves Hargita megyéből. Egyikük sem volt beoltva, és mindháromnak volt más betegsége is.A 304 halálos áldozat közül 279-nek volt valamilyen társbetegsége.Az elhunytak közül 280-an nem voltak beoltva. A beoltott elhunytak 48 és 87 év közöttiek voltak, mindannyian más betegségekben is szenvedtek.Ezzel 40 765-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.17 610 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel, közülük 1727 személy szorul intenzív terápiás ellátásra.A kórházban kezelt páciensek között 440 kiskorú van, és közülük 39-et ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 122 331 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 16.153 intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 59 649 személy van házi, 188 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 8851 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban, valamint 690 a lakosság tájékoztatását szolgáló 0800 800 358-as zöldszámra.Az elmúlt 24 órában 2119 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 307 378 lej értékben a Covid-világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt - közölte csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).Ugyanebben az időszakban három ügyben bűnvádi eljárást indítottak az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt.Az elrendelt egészségügyi óvintézkedések megszegését a 0800800165-ös zöldszámon jelenthetik a polgárok.