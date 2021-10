Cîțu inkább magát látná tovább miniszterelnökként, mint Cioloșt

Románia számára jelenleg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) köré újraépülő koalíció "az életképes megoldás", a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) pedig "be kell ismernie, hogy hibázott, amikor megszavazta a bizalmatlansági indítványt" - jelentette ki csütörtökön Florin Cîţu liberális elnök, ügyvivő miniszterelnök a kormányülést követő sajtóértekezletén.



"A döntéseket a PNL vezetőségi testületeiben hozzuk meg. Már van egy végrehajtó bizottsági határozatunk arról, hogy nem lehetünk kormányon azzal a párttal, amelyik megszavazott egy ellenünk benyújtott bizalmatlansági indítványt" - válaszolta Cîţu arra a kérdésre, hogy a PNL támogatna-e egy USR-s miniszterekből álló kisebbségi kormányt.Megjegyezte, "egyesek nagyon könnyen túllépnek azon, ami a jelenlegi helyzethez vezetett", és éppen azok vádolják feleltőtlenséggel a liberálisokat, akik a Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) és a Szociáldemokrata Párttal (PSD) együtt megszavaztak egy bizalmatlansági indítványt, akik egy hónappal ezelőtt eltávolították az egészségügyi minisztert a kormányból, és egy nehéz időszakban egészségügyi tárcavezető nélkül hagyták Romániát.'Mindannyian egyetértünk azonban azzal, hogy Románia számára a stabilitás a fontos. A kormánykoalíció helyreállítása is fontos, de magától értetődően a PNL köré kell épülnie, véleményünk szerint ez jelenti az életképes megoldást' - fejtette ki Cîţu.Hozzátette, ha már a felelősségről beszélnek, az USR tagjainak előbb nyilvánosan be kellene ismerniük, hogy hibáztak, amikor megszavazták a kormány ellen irányuló indítványt, utána tovább lehetne lépni.Eközben a hazai román sajtóban PNL-s belső információkra hivatkozva többen is megírták, hogy amennyiben Dacian Cioloșnak nem sikerülne kormányt alakítani, a PNL is Cîțut jelöli miniszterelnöknek.