2021. október 14., csütörtök 12 órától karantén alá kerül Máramarossziget. A városban a fertőzöttségi együttható elérte a 8,46 ezreléket, ennek értelmében a megyei és országos hatóságok a települést vesztegzár alá vonják 14 napig - írja a nagybanya.ro.



Az érvénybe lépő kijárási tilalom miatt az emberek csak felelősségvállalási nyilatkozat birtokában hagyhatják el az otthonukat.A karantén értelmében kijárási tilalom lesz napközben is a városban, kivéve azoknak, akik munkahelyre mennek, alapszükségletek által vezérelve járnak-kelnek, vagy be vannak oltva, 20:00 órától pedig csak azok lehetnek kint, akik be vannak oltva, professzionális okok miatt kell útra kelniük, gondozniuk kell valakit, vagy oltást kapnak.A pontos szabályok itt olvashatóak.