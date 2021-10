Tar Gyöngyi a rekordszámú fertőzésekről: drámai a járványhelyzet Hargita megyében

Rekordot döntött csütörtökön az igazolt új koronavírusos megbetegedések száma Hargita megyében. A megyei egészségügyi igazgatóság vezetője, Tar Gyöngyi drámainak nevezte a járványhelyzetet.



Az intézményvezető az AGERPRES hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, az utóbbi 24 órában 148 új fertőzéses esetet jegyeztek Hargita megyében, ez volt eddig a legnagyobb napi esetszám a járvány kezdete óta.'Tragikusnak tartom, és nagyon elszomorít, hogy most rosszabb a helyzet, mint tavaly ilyenkor, amikor nem volt még oltás. Ez szégyenletes' - jelentette ki. Emlékeztetett arra, hogy tavaly 130 volt a legmagasabb napi esetszám Hargita megyében. Úgy vélekedett: a vakcinák megjelenésekor a térség lakói az oltás helyett kézenfekvőbbnek tartották a szabályok fegyelmezett betartását.'Mára már sutba dobták a fegyelmezettséget, de az oltást továbbra is elutasítják. (...) Ez az egészségműveltség hiányát, a megelőzés, az oltás fontossága iránti közömbösséget bizonyítja. Drámai a helyzet (...), soha nem volt még ekkora az esetszám, olyan körülmények között, hogy az egészségügyi dolgozók kimerültek, és a hideg évszak kezdetén influenzajárvánnyal is számolhatunk' - fogalmazott Tar Gyöngyi.A szakember elmondta, akárcsak a járvány előző hullámának időszakában, idén is az iskolakezdéshez kötődik a fertőzésszámok robbanásszerű növekedése. Szerinte ezt meg lehetett volna előzni az egészségügyi szabályok betartásával és a pedagógusok nagyobb arányú beoltásával. 'Mindenki nyitva szeretni tartani az iskolákat, de nem tartja be a szabályokat, és elutasítja az oltást is' - jegyezte meg.Tar Gyöngyi emlékeztetett arra, hogy a 21 százalékos Hargita megyei átoltottsági arány elmarad az országos átlagtól. Csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a térségben mintának tekintett Magyarország magas átoltottsága nem hatott ösztönzőleg a lakosságra. 'Arra számítottam, hogy az emberek követni fogják a magyarországiak példáját, de nem ez történt' - jelentette ki. Ugyanakkor sajnálatosnak nevezte, hogy hiába állt módjukban az embereknek két nyelven, két európai országból beszerezni a hiteles információkat a vakcinákról, a kétnyelvűség csak az álhírek terjedését segítette.Tar Gyöngyi hangsúlyozta, a negyedik hullámot csak oltás vagy megbetegedés révén szerzett védettséggel lehet megfékezni. 'Az utóbbi sajnos a szomorú megoldás, mert az oltatlanok számára nagyon rosszul végződhet. A vakcina az okos megoldás' - fogalmazott a szakember.A prefektúra tájékoztatása szerint Hargita megyében 17 fertőzési góc alakult ki, többségük az iskolákban, a megyében a fertőzöttség ráta 3,06 ezrelék.Fotó: Tar Gyöngyi. Forrás: képernyőfotó/ videó: szekelyhon.ro