Azzal vádolják Șoșoacă szenátort, hogy beoltatta magát

Felmerült a gyanú a legharsányabb és leghangosabb romániai vakcinaellenes harcossal szemben, hogy mégiscsak bevette az oltást.



Az információ a közösségi médiában jelent meg. A hírek szerintkésőbb egy figyelmeztetést tett közzé, amelyben börtönnel fenyegette meg azokat, aki további információkat hoznak nyilvánosságra az orvosi kartonjából. A figyelmeztetés később eltűnt az oldaláról.



"Remélem, a szenátor beperel"

"Aki valaha is kételkedett abban, hogy Románia ad-e a világnak bátor embereket, az még nem hallott DIANA IOVANOVICI ȘOȘOACĂ-ról. A legbátrabb nő a világon. Ez a nő óriási kockázatot vállalva, a Big Pharma óriási nyomása alatt folyamatosan tájékoztatott minket arról, hogy a SARS-CoV-2 vakcina mennyire veszélyes az emberi egészségre. Többször elmondta, hogy (1) megváltoztatja a DNS-ünket; (2) három generációra sterilek leszünk tőle; (3) néhány hónapon belül megöl minket, és csak ő ésmaradnak a bolygón; (4) becsippelnek minket; (5) pikkelyeink nőnek és így tovább. Mindemellett a saját kezébe vette a dolgokat, és közvetlenül megakadályozta, hogy az emberek vállalják ezeket a hatalmas kockázatokat, gyakorlatilag megmentve őket a haláltól. Nos, ez a rendkívül becsületes bátor nő legyőzte mindezeket a kockázatokat, és beoltatta magát. Legalábbis ez derül ki a nemzeti hősnő ezen posztjából" - írta Facebook-oldalán Dr., az amerikai Pittsburghi Egyetem mikrobiológus professzora. És publikálta a szenátor fenyegető bejegyzését, amiben Șoșoacă arról ír, hogy "ha beoltattam magam, megvannak erre a személyes egészségügyi indokaim, melyek nem tartoznak másra".

Șoșoacă: ez fakenews, nem oltattam be magam

Diana Șoșoacă szenátor viszont azt állítja, hogy félretájékoztatásról van szó, és hogy az információ, miszerint beoltották, "a lehető leghamisabb". "Nem oltattam be magam, és nem is oltatom be magam" - mondta a Facebook-oldalán közzétett videóban. Ami a fenyegető posztot illeti, Soșoaca szerint az nem a valódi Facebook-fiókjáról, hanem egy hamisról érkezett. (adevarul.ro, hírszerk.)