A PNL úgy döntött, hogy Cioloș-nak a PSD-vel és az AUR-ral kellene inkább koalícióra lépni

Pénteken ülésezett a Nemzeti Liberális Párt végrehajtó bizottsága, az ülés végén Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnök, pártelnök azt nyilatkozta, hogy megszavaztak egy indítványt, amelyben azt javasolják Dacian Cioloș kijelölt miniszterelnöknek, hogy próbáljon meg a Szociáldemokrata Párttal és az AUR-ral koalíciót építeni, amennyiben pedig ez nem sikerül neki, úgy a PNL elkezd minden párttal tárgyalni, hogy maga körül hozzon létre többséget, leszámítva az AUR-t.



Cîțu azt is bejelentette, hogy a parlamentben támogatni fogják a zöld igazolványok minél szélesebb körű kötelezését, de azt mégsem, hogy a kereskedelmi egységekben is szükség legyen ezekre (Cîțu csütörtökön ugyanis még erről beszélt).A pártelnök elmondta azt is, hogy számukra az, hogy az USR megszavazta a bizalmatlansági indítványt, azt jelenti, hogy felbontották a szövetséget a PNL-vel. Most szerinte Cioloș és az USR a felelős azért, hogy az AUR-ral és a PSD-vel közösen kormányt alakítsanak. ha ezt nem teszik meg, akkor a PNL elkezdi az egyeztetéseket minden parlamenti erővel, kivéve az AUR-t.Az ügyvivő miniszterelnök azt is bejelentette, hogy döntöttek arról is, hogyan fogják kompenzálni az energiaszámlákat: a számlák befizetésnek elhalasztási lehetőségének megteremtésére törekszenek.