Cîțu rábeszélte a mezőgazdasági minisztert, hogy mégse mondjon le

Adrian Oros mezőgazdasági miniszter mégsem nyújtja be a lemondását, meggondolta magát, és maradni fog, mígnem be nem iktatják az új kormányt. A miniszter ezt maga mondta el a G4Mediának, hozzátéve, Florin Cîțu csütörtökön felhívta, és rábeszélte, hogy maradjon az új kormány kinevezéséig.



"Remélem, ez gyorsan be fog következni, nem akarok rendszerhibákat okozni. A mezőgazdasági termelőket nem érintheti a politikai válság. Reméltem, hogy mást neveznek ki, és a tevékenység szükségtelen sokkok nélkül folytatódik" - mondta Oros, aki azt is elmondta, továbbra is kiáll Ludovic Orban mellett, mert Orban miniszterelnöksége az egyetlen reális forgatókönyv ahhoz, hogy a koalíció újraalkotódjon.Oros szeptember 28-án jelentette be, hogy le fog mondani, hiszen "Florin Cîțu számára a mezőgazdaság és az élelmiszeripar nem jelentett soha prioritást" .