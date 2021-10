„Stabilizáló” tényező az RMDSZ a romániai politikai életben - legalábbis a KMKF szerint

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) 2021. október 15-i ülésén elfogadott állásfoglalásában üdvözli az RMDSZ "romániai politikai élet stabilizálásában betöltött felelősségteljes szerepét", emeli ki az RMDSZ közleménye.



„Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása során az elmúlt időszakban hatékonyan képviseltük az erdélyi magyar közösséget. Jelentős pénzösszegeket állítottunk a helyi közösségek szolgálatába annak érdekében, hogy településeink fejlődhessenek. Konkrét lépeseket tettünk szimbólumaink elfogadtatásában, hiszen 2014 óta nem történt ezen a téren előrelépés. A közel egy hónapja kialakult instabil politikai helyzetben a Szövetség a racionalitást és a stabilitást képviselte” – nyilatkozta, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a KMKF október 15-i ülésén Budapesten, az Országházban.A legutóbbi KMKF-ülés óta, amely 2019-ben volt, az RMDSZ négy választáson méretkezett meg: „az elmúlt két évben négy választáson van túl a romániai magyar közösség, amelyeken sikeresen szerepeltünk. Az európai parlamenti választások után sikerült megtartanunk helyeinket az Európai Parlamentben, továbbá a helyhatósági választásokon nemcsak a meglévő nagy városaink vezetését tartottuk meg, mint például Szatmárnémeti, de magyar polgármester került Marosvásárhely élére is. A parlamenti választások után megőriztük súlyunkat Románia Parlamentjében is. Majd decemberben kormányt alakítottunk a Nemzeti Liberális Párttal és a Mentsük meg Romániát Szövetséggel” - foglalta össze Csoma.„Bár az elmúlt időszakban a két román politikai párt többször is nekifeszült egymásnak, az RMDSZ igyekezett megőrizni a stabilitást és a racionalitást, amelyre most kifejezetten szükség van Romániában” – fogalmazott Csoma Botond, majd hozzátette:

Románia csak akkor tudja átvészelni a jelenlegi krízishelyzetet, amennyiben a politikai pártok bizalmat előlegeznek egymásnak, és az állampolgárok érdekeit helyezik előtérbe a politikai játszmák helyett.

, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese elmondta, hogy készülőben van az új oktatási törvény Romániában, és az RMDSZ azon dolgozik, hogy a szerzett jogok ezen a téren ne csorbuljanak, és azokat bővíteni lehessen. Rámutatott: a romániai magyarok nagy kihívás előtt állnak, hiszen 2022-ben népszámlálás lesz, amelynek kimenetele rendkívül fontos, tekintettel arra, hogy a megszerzett kisebbségi jogokat az adott kisebbség számarányához kötik számos területen.

A KMKF-állásfoglalás főbb pontjai:



- a KMKF üdvözli az Európa jövőjéről indított párbeszédet, és kifejezi meggyőződését, hogy annak alakításában "minden európai ember számít, a nemzeti vagy nyelvi őshonos kisebbségekhez tartozó mintegy ötvenmillió európai polgár véleménye sem hagyható figyelmen kívül";- a KMKF fontosnak tartja a magyarság ezeréves keresztény gyökereit a Kárpát-medencében, valamint a térség természeti értékeinek megőrzését, azok biztosítására közösen kíván fellépni az unióban;- üdvözli az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága féléves magyar elnökségének programját, amely az őshonos nemzeti kisebbségek védelmének ügyét helyezi a középpontba, egyúttal támogatja az elnökség során előterjesztett és a nemzeti kisebbségek védelme tárgyában kidolgozott alapelveket;- "nagyra értékeli" a magyar kormány nemzetpolitikai támogatási programjait, amelyek segítik a szülőföldön való boldogulást, egyben "figyelemre méltó" társadalmi, gazdasági stabilizáló hatást fejtenek ki a térségben;- értékeli a magyar szervezetek összefogását a romániai parlamenti választásokon, egyúttal üdvözli az RMDSZ parlamenti képviseletének a romániai politikai élet stabilizálásában betöltött felelősségteljes szerepét;- a KMKF üdvözli a felvidéki magyarság egységes érdekképviseleti szervezetének, a Szövetségnek a megalakulását, és bizakodik, hogy így jó eséllyel ismét lesz parlamenti képviselete a magyar közösségnek;- üdvözli, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolata a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szerepvállalásának is köszönhetően töretlenül fejlődik, a vajdasági magyarság sikerei pedig a többi nemzetrész számára is bátorító példát jelentenek;- aggodalommal figyeli az ukrajnai magyar kisebbség helyzetét, és szolidaritását fejezi ki a kárpátaljai magyar közösséggel, támogatja a szerzett jogai megvédésére irányuló erőfeszítéseit;- példaértékűnek tartja, hogy a horvátországi és a muravidéki magyarság parlamenti képviselői megbecsült kormányzati partnerekként, a helyi magyarság számarányánál jelentősebb mértékben elő tudják mozdítani az országok közötti kétoldalú kapcsolatokat, a kölcsönösen előnyös közösségépítő programok sikerét.