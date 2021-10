Tánczos: év végéig kifizeti a minisztérium a védett erdők tulajdonosainak járó kárpótlásokat

„A mandátumom átvételekor szembesültem azzal, hogy a minisztériumnak elmaradásai vannak a 2018-as, 2019-es, 2020-as évi kompenzálások kifizetésében. Prioritásként kezeltük az ügyet és sikerült a 2019-es elmaradásokat teljes mértékben törlesztenünk. Idén összesen több mint 170 millió lejt fizettünk ki az elmaradásokra. Az én célkitűzésem továbbra is az, hogy a többi elmaradást is maradéktalanul kifizessük év végéig. Ha elvárjuk az erdőtulajdonosoktól, hogy betartsák az erdőkitermelés szabályait, akkor az államnak is eleget kell tennie a kompenzáláskifizetési kötelezettségének” – jelentette ki Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter.



A szaktárcavezető jó hírt közölt a védett (T2-es besorolású) és fokozottan védett (T1-es kategóriájú) erdők tulajdonosaival:

a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium kifizette a Brassói Erdészeti Őrséghez tartozó, T2-es és T1-es besorolású erdők tulajdonosainak a 2020-as évre a kompenzálást

azért, mert a védett vagy fokozottan védett erdőikből csak korlátozott mennyiségben vagy egyáltalán nem termelhetnek ki fát.10 668 350,59 lej értékben 227 Brassói Erdészeti Őrséghez tartozó T2-es és T1-es erdős terület tulajdonosa kapott juttatást 27 433,95 hektárnyi erdő után:Brassó megye: 2 304 731,02 lej;Kovászna megye: 1 215 084,66 lej;Hargita megye: 3 834 800,82 lej;Maros megye: 501 045,41 lej;Szeben megye: 2 812 688,68 lej.Az elmaradások kifizetése országszerte folytatódik. jplenio képe a Pixabay -en.