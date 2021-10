Az oltásellenesek legújabb álhíre szerint lejárt szavatosságú vakcinával oltanak Romániában

Maga Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter reagált erre arra a közösségi médiában terjedő álhírre, amely az utóbbi napokban kapott szárnyra, és amely szerint lejárt a szavatossága azoknak a Pfizer vakcináknak, amellyel most oltják Románia szerte a lakosságot. A Digi24 által közölt interjúban a tárcavezető elmondja, hogy senki nem kap lejárt oltást, és az országban nem találni egyetlen oltásközpontot sem, ahol ne tudnák garantálni az oltások minőségét és használhatóságát.



A félreértés forrása egy olyan döntés lehet, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség hozott meg, és amikor szeptember végén 6 hónapról 9 hónapra hosszabbította meg a Pfizer/BioNTech által gyártott vakcina szavatossági idejét. Természetesen ez a döntés egy tesztelés eredményeként született meg, és annak érdekében hozták, hogy a legyártott vakcinák felhasználási lehetősége megnőjön, és minél több emberhez eljuthasson. Egyszóval nem lejárt oltásokat adnak be az embereknek, csupán az történik, hogy a szakemberek rájöttek: megfelelő körülmények között tárolva az említett szer hatékonysága hosszabb időn keresztül kitart, mint azt korábban hitték, így ahelyett, hogy még bőven használható és hatékony oltásokat kidobnánk a szemétbe, meghosszabbították a felhasználhatósági időtartamot.Újságíró kérdésre válaszolva Cseke arra is rávilágított, hogy a nemzetközi segítség ellenére is nagyon nagy bajban van Románia, és ezen csak az egyéni felelősségvállalás segíthet, azaz mindenkinek be kellene oltatnia magát. Mert míg más EU-s országokban legalább 70–80%-os az átoltottság, addig nálunk 34 százalék körüli. Amint a szakemberek ismételten elmondták, a nyájimmunitáshoz 70 százalék fölötti átoltottság szükséges. ez volna az egyszerű módja a védelem elérésének, természetesen ott van a másik út, amire sajnos ráléptünk: azaz rengetegen megfertőződnek, és nagyon sokan meg is halnak. Amintvolt egészségügyi miniszter felvázolta, akár 5. és 6. hullám is bekövetkezhet hasonló erővel a hazai járványban, mivel az oltásnélküli immunitás megszerzése ezzel jár.A romániai járványhelyzet október második hetében egymás után produkálta a negatív csúcsokat, a múlt hét összefoglalóját ITT írtuk meg. A szakemberek véleményét az oltásra vonatkozóan ITT és ITT olvashatja el. A Plakátmagány rovatunkban ITT ITT és ITT olvashat véleményeket az oltástagadásról, oltásszkepticizmusról.