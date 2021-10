„Két év múlva zombi leszel, ha beoltatod magad” - egy Botoșani megyei oltásellenes tanár szövege szivárgott ki a sajtóba

Doina Amarandei több Botoșani megyei iskolában tanít zenét, beleértve a Grigore Antipa Elméleti Líceumot is, amely a megye legjobb öt líceuma között van számon tartva. A tanárnak többször voltak oltásellenes és orvosellenes megnyilvánulásai; emiatt a gyerekek úgy érezték, hogy el kell mondaniuk szüleiknek, mi történik a zeneórákon. Rögzítették a pedagógus egy-két vakcinaellenes megjegyzését, és a felvételeket eljuttatták a Libertatea napilapnak.



„A tesztek már pozitívak, amikor behozzák őket az iskolába. Talán hallottátok a hírekben. Nincs közöm ahhoz, hogy mit csináltok, de fiatalok vagytok, gyerekek. Most olyan a helyzet itt, mint Auschwitzban, aki kórházba kerül, élve nem jut ki onnan. Mintha vágóhídon lennénk. Odamentél, annyi neked, nem jössz többé haza" - mondta a diákoknak egy botoșani -i zenetanár. A "Libertatea" felvételeitoktatási miniszter is meghallgatta, és bejelentette, hogy minisztériumi ellenőrző csoportot küld Botosani-ba, hozzátéve, már a hallottak alapján is kizárt dolognak tartja, hogy szankció nélkül megússza a pedagógus a helyzetet.„A román állam zeneoktatásért fizeti az illető tanárt, nem pedig azért, hogy az oltással és egészségügyi helyzettel kapcsolatos személyes véleményét részletezze a diákok előtt. Hétfőn reggel az oktatási miniszter ellenőrző testületének két képviselője a helyszínen fogja felmérni, mi történik tanítás címszó alatt az illető tanár óráin, a szankció nem marad el ” - jelentette ki Cîmpeanu újságírói kérdésre válaszolva.Doina Amarandei nemcsak oltásellenes diskurzusával ijesztette meg diákjait, hanem azzal is, hogy a maszkviselési szabályokat sem tartotta be. Október 14 -én a Grigore Antipa Gimnázium 7. osztályos tanulói készítettek róla felvételeket, amelyeken látszik, hogy a pedagóguson nincs védőmaszk. Kezdetben a felvételek a gyerekek privát csoportjaiban keringtek, mások eljutottak a szülőkhöz, akik feljelentették a zenetanárt mind a középiskola, mind a Botoșani megyei tanfelügyelőség vezetőségénél. A tényekkel szembesített pedagógus a vádakra mindössze annyit válaszolt, hogy "nem ölt meg senkit".„Még itt, az iskolában is vitatkoztam azokkal a kollégáimmal, akik beoltatták magukat. Az oltatlanok nekem adnak igazat, az oltottak nem. De már nem vitatkozom. Mindenki azt csinál a testével, amit akar, nem? ” - mondta a tanár a gyerekeknek.Amarandei többször is elmagyarázta a diákoknak, hogy a romániai kórházak valódi vágóhidakká alakultak, és a kórházba érkező összes embert covid-fertőzöttnek nyilvánítják, annak ellenére, hogy "lehet más krónikus betegsége van". A gyerekekkel folytatott eszmecseréjében azt állította, egyetlen parlamenti képviselőt sem oltottak be, csak a "hétköznapi emberek" számára kötelező a vakcina.„Újabban mindenkit köteleznek az oltakozásra, mert ha nem oltják be magukat az emberek, akkor elbocsátják a munkahelyükről. Nem tehetik ezt, kimegyünk az utcára tüntetni. Mindannyian kimegyünk az utcára, mert ez már nem elviselhető. Miért nem lett senki beteg a képviselők közül, a Parlamentből miért nem halt meg senki? Csak mi hétköznapi emberek, mi, az alsó osztály tagjai vagyunk azok, akik meghalunk. "A tanár azt is elmondta a diákoknak, hogy óriási a "zűrzavar" az iskolákban, sem a tanárok, sem a diákok nem értenek semmit. „Néhány őrült kezében vagyunk, ez a helyzet!” - mondta határozott hangon a tanár.A teljes felvételt itt lehet meghallgatni