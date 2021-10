Covidos csecsemőt segítettek világra Iași-ban, édesanyja is fertőzött volt, amikor beindult a szülés

A Iași-i "Elena Doamna" szülészeten a járvány kezdete óta nem volt példa arra, ami megtörtént most: egy csecsemőnek születése után azonnal pozitív lett a tesztje, azaz már koronavírusos fertőzéssel jött a világra. Édesanyja, aki a SARS-CoV-2 fertőzés mérsékelt formájával került kórházba, nem volt beoltva, de az orvosok szerint ez nem ritka.



A Iași-i szülészetre kerülő terhes nők több mint 90 százaléka nincs beoltva, legtöbbjük a terhességre való tekintettel visszautasítja a védőoltást.orvosprofesszor, a szülészeti osztály vezetője elmagyarázta, hogy a csecsemő két héttel ezelőtt született, és 14 napig tartották megfigyelés alatt. Mivel egészségesnek mutatkozott, nem volt szövődményei a vírusos fertőzésnek, hazaengedték. A tesztelést követő harmadik napon enyhébb tünetei voltak, enyhe láz, orrfolyás jelentkezett, de a tüdőröntgen rendben volt. Pár nap múlva azonban megszűntek a panaszok, újra tesztelték, és az eredmény negatív lett, ezért kiengedték - mondta a főorvos.Elmagyarázta, hogy ez volt az első olyan eset, amikor egy újszülöttnél közvetlenül születése után pozitív lett a covidteszt. Eddig a legtöbb fertőzést néhány nappal a születés után észlelték a csecsemőknél. Egyébként a szakember kitért arra is, hogy érthetetlen számára, miért oltakozik olyan kevés terhes nő, hisz a tesztek egyértelműen kimutatták, hogy semmiféle káros hatással nincs az oltás a magzatra sem, az anyára sem. Mi több, ily módon elkerülhető volna a súlyos szövődményekkel járó megbetegedés. A negyedik hullám kezdete óta a kórház fertőző részlegén az ágyakat meg kellett duplázni, mintegy 20 covidos terhes nőt ápolnak most az osztályon, és a három intenzív terápiás ágya is foglalt a szülészetnek.