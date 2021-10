Szakorvos: Otthon kezelik magukat oxigénes orrsprayjel, mire kórházba kerülnek, már az intenzívre kell vinnünk őket

A News.ro fővárosi szakorvosokat szólaltatott meg, akik elmagyarázták, hogy miért veszélyes az otthoni önkezelés covid esetében, és azt is részletezték, hogy ha csökken a vér oxigén szintje, akkor miért nem szabad késlekedni, és miért kell azonnal kórhába menni.



, a fővárosi Matei Balş Fertőző Betegségek Intézetének orvosi igazgatója a News.ro-nak kifejtette, hogy

sok olyan COVID-19-es beteg van, akik, ha otthon észreveszik, hogy alacsony az oxigén-telítettségük, oxigén-koncentrátorokat használnak.

A kereskedelmi forgalmazásban megtalálható orvosi felszerelést pedig a betegek megvásárolják, vagy ha nem jutnak hozzá, akkor a hegymászók számára kifejlesztett oxigénes orrsprayeket használnak. Az epidemiológus rámutatott, hogy

ez a gyakorlat nagyon veszélyes, és a betegek egészségi állapotának felmérése valamint a kezelési stratégia eldöntése mindenképpen egy orvos által meghozandó döntés eredménye kell legyen.

„Voltak ilyen betegeim, és sokszor nagyon komoly veszélynek tették ki magukat azáltal, hogy saját maguk döntöttek kezelésükről. A következőket kell tisztáznunk: ha valakinek oxigénre van szüksége, mert megmérte a véroxigén telítettségét, látta, hogy az alacsonyabb a kelleténél, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy ez azt jelenti, súlyos covidfertőzésben szenved, semmilyen esetben sem maradhat otthon. Amikor lecsökken a vér oxigén szintje, akkor minden esetben a betegséget kórházban kell kezelni" - magyarázta a főorvos, hozzátéve, hogy

vannak betegek, akik napokig kitartanak az otthoni koncentrátor használata mellett maradnak, és túl későn érkeznek a kórházba, rendszerint akkor, amikor már rögtön az intenzív terápiás osztályra viszik őket.

Ezeknek a dolgoknak nem kellene megtörténniük, magyarázta az orvos, mert csak a szakképesített egészségügyi személyzet tudja alaposan felmérni egy beteg egészségi állapotát, és csak az orvosok tudják megállapítani, hogy milyen kezelést alkalmazzanak.

Az oxigénes orrspray pedig hasznos lehet a hegymászóknak, bizonyos helyzetekben, rövid ideig, de a betegnek sokkal többre van szüksége

- tisztázta a szakember a másik módszer veszélyét is, amelyet a betegek otthoni kezelési praktikáik során alkalmaznak.A hegymászóknak szánt spraynek semmi köze ahhoz, amire egy covidos betegnek szüksége van. Hasznos az alpinisták számára, bizonyos helyzetekben, rövid ideig, de egy covidos betegnek sokkal többre van szüksége, mint egy egyszerű orrsprayre - mondta az orvos. Ha nem mérték fel az állapotát, nem részesül kezelésben, nem teszi meg a szükséges lépéseket a terápiát illetően, akkor életveszélyes helyzetbe kerülhet. Akinek oxigénre van szüksége, azt jelenti, hogy légzési elégtelensége van, kizárt, hogy otthon kezeléssel megoldódjon a probléma.„Vannak esetek, amikor

néhány napig otthon maradhatnak oxigénkoncentrátorral a betegek, de csak akkor, amikor egy ideig tartó kórházi kezelés után visszamaradt egy enyhébb légzési elégtelenség

, és alacsony az oxigénigénye, 2-3 liter , és akkor az orvos az, aki úgy dönt, hogy otthon is használhatja a koncentrátort, utólagos ellenőrzéssel, semmi esetre sem másként” - magyarázta a Matei Balş Intézet orvosi igazgatója., a Colţea Kórház intenzív osztályának vezetője elmesélte, hogy a közelmúltban egy 57 éves férfit hozott be rokona a saját személygépkocsijával a kórházba. A beteg hegymászóknak szánt speciális sprayvel kezelte magát otthon mindaddig, amíg annyira lecsökkent az oxigénszintje, hogy amint megérkezett azonnal intubálniuk kellett.„Fel kellett állítanom a 10. ágyat is az intenzív osztályon, mi 8 ággyal dolgozunk, de kénytelenek voltunk beszorítani még kettőt, mert egyszerűen másként nem tudjuk megoldani, hogy az ellátásra szoruló betegeket befogadjuk" - részletezte Dr. Letiţia Coriu, aki azt is elmondta, hogy a betegek későn jönnek kórházba, és a koronavírus által megtámadott tüdő időközben egyre jobban összeesik, olyan lesz, 'mint egy aszalt füge.'„Az emberek nem szívesen jönnek kórházba, és otthon elsősorban oxigénkoncentrátorokat próbálnak használni, amelyek körülbelül 5, 10 liter oxigént adnak. Nem kapnak szakképesített kezelést, a megtámadott tüdő pedig elveszíti a benne lévő levegőt és az alveolák összeesnek, ezeket pedig már nehezebb kinyitni, ha későn érkezik a beteg" - részletezte az szakorvos.A covid esetében az oxigénes támogatását a betegnek időben és pozitív nyomással kell elvégezni,

a koncentrátorokhoz képest a speciális berendezések sokkal hatékonyabbak, az oxigénsátor vagy a maszkok összehasonlíthatatlanul hatékonyabbak

- magyarázta a Colţea Kórház intenzív terápiás főorvosa.