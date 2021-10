Jóváhagyta az USR politikai bizottsága a Cioloș által javasolt miniszterek névsorát

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) országos politikai bizottsága vasárnap este jóváhagyta a Dacian Cioloş kijelölt kormányfő által javasolt miniszterek névsorát és a kormányprogramot.



Ezt az alakulat szóvivője, a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszternek javasoltjelentette be Facebook-bejegyzésben."Ilyen időszak, amelyben egyszerre van egészségügyi és szociális válság, és erre ráadásul egy politikai válság is rátevődik, az elmúlt 30 évben nem volt még Romániában. Minden egyes kórház, amely kigyullad, minden egyes haláleset, amely elkerülhető lett volna, ha a korábbi politikusok gondot fordítottak volna arra, hogy az egészségügyi rendszerbe fektessenek, még élesebben érezteti a régi politikai osztály kudarcát" - írta Moşteanu.Az USR szóvivője felszólítja a parlamenti képviselőket, hogy menjenek ki az utcára, beszélgessenek a románokkal, kérdezzék meg őket, hogy mit gondolnak a jelenlegi romániai helyzetről."A románok nagy többsége csalódott, belefáradt a normális életért folytatott küzdelembe, aggódik a holnapért, fel van háborodva az egész állam siralmas állapota miatt. Azért jutottunk ide, mert a régi pártok megbuktak. Most, az utolsó pillanatban, szerdán van lehetőségük arra, hogy felelősséget mutassanak" - olvasható még Moşteanu üzenetében.Az USR hétfőn terjeszti be a parlamentbe a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát.Klaus Johannis államelnök a múlt hétfőn bízta meg Dacian Cioloş USR-elnököt kormányalakítással."Végigcsináljuk, azon egyszerű oknál fogva, mert a román politikusnak vissza kell állítania a román állampolgárok bizalmát az államban és annak azon képességében, hogy a lehető legjobban megvédi az érdekeit. A politikus hozhat jó vagy rossz döntéseket, de a döntésnek jóhiszeműségen kell alapulnia. Tévedni emberi dolog, tisztességtelennek lenni nyugodt időkben jellemtelenség, válság idején pedig aljasság" - írta Cioloş vasárnapi Facebook-bejegyzésében.Az alkotmány 103. cikkelye értelmében a kijelölt miniszterelnöknek a kinevezését követő 10 napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormány programjáról és a miniszterek névsoráról.A kormányprogramot és a miniszterek listáját a képviselőház és a szenátus együttes ülésen vitatja meg. Ahhoz, hogy a parlament bizalmat szavazzon a kormánynak, a képviselők és szenátorok többségi szavazatára van szükség.