Tisztújított az EMNP, továbbra is Csomortányi marad az elnök

A koronavírus-járvány súlyosbodására való tekintettel hét különböző helyszínen egy időben (Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen, Csíksomlyón és Homoródfürdőn) online, élő kapcsolás formájában tartotta meg 9. Országos Küldöttgyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt. A tanácskozás eredményeként és a tisztújítások rendjén sor került a szervezet országos elnökének és alelnökeinek megválasztására is. A megjelent küldöttek elnöknek választották Csomortányi "Karlendítő" Istvánt, aki a korábbi ciklusban is ellátta a Néppárt vezető tisztségét, s akit munkájában alelnökként Brassai Hunor, Fancsali Ernő, Györgyi Attila, Kolcza István, Sándor Levente, Szabó Ottó, Toró T. Tibor, Tőke Ervin, Zakariás Zoltán és Zatykó Gyula segíti majd.



Nyitóbeszédében a Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke köszöntötte az Erdély-szerte megjelent küldötteket, majd rámutatott: miközben a Néppárton belül az elmúlt időszakban a konszolidációé volt a főszerep, a romániai belpolitikai káosz soha nem látott méreteket öltött, s ehhez igazodik az erdélyi magyarság közhangulata is. A pártelnök elmondta: a Néppártnak sikerült olyan helyszíneken is polgármesteri tisztségeket szereznie, ahol eddig nem volt erre példa, s az Erdélyi Magyar Szövetségnek is két parlamenti képviselője lett a román törvényhozásban. „Az erdélyi magyar nemzeti oldal megosztottságát sikerült végre felszámolnunk, az EMSZ létrehozásával pedig végre helyreáll a nemzeti oldalon belüli politikai egység” – jelentette ki a politikus., az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei elnöke Tőkés László EMNT-elnök üzenetét tolmácsolta. „Az Erdélyi Magyar Néppárt arra hivatott, hogy erdélyi magyarságunk élő lelkiismerete legyen. Következetesen harcol egy olyan, igazi demokratikus rendért, amelyben a kisebbségi közösségi jogokat szavazati többséggel nem lehet letörni, hanem éppen ellenkezőleg, a számbeli kisebbségben élő magyarságnak az emberi és kollektív jogok maradéktalanul kijárnak, és a belső önrendelkezés jogával is akadálytalanul élhet” – fogalmazta meg. Az EMNT elnöke rámutatott: itt az ideje, hogy a nemzeti oldal újból eggyé váljon, és az érthetetlen hatósági akadályoztatást leküzdve, létrehozza az Erdélyi Magyar Szövetséget. „Mi soha nem voltunk az egység megbontói. Annak idején az RMDSZ-ből sem mi váltunk ki, hanem annak egyeduralomra törő vezetői taszítottak ki bennünket. Csak helyeselni lehet, hogyha az országos magyar politika összefüggésében ebben a viszonylatban is egységes képviseletre törekszünk. Az 1989 utáni erdélyi magyar ébredés és politizálás hőskorának hitéből és lelkesedéséből merítve készüljünk a jövendőre” – zárta üzenetét Tőkés László., a magyar Országgyűlés Külügyi bizottságában elnöke videóüzenetben köszöntötte a Néppárt küldöttjeit. A Fidesz alapítója gratulált az Erdélyi Magyar Szövetség életre hívásához, majd kijelentette: az EMSZ-et alkotó pártok képviselői azok, akik rendületlenül kiállnak az önrendelkezés ügye mellett. „Ti vagytok azok, akik már számos város vezetésében szerepet vállaltok, s ezeken a településeken elmélyült kapcsolatot ápoltok az anyaországi önkormányzatokkal. Az EMSZ létrehozásával fontos lépést tettetek az erdélyi magyar egység megteremtésének irányába, s a legutóbbi romániai parlamenti választás alkalmával bizonyítottátok, hogy képesek vagytok – az alapvető nemzeti célkitűzések érdekében – az összefogásra” – zárta köszöntőjét Németh Zsolt., a Néppárt alapító elnöke, jelenlegi ügyvezető elnöke köszöntőjében felidézte az idén tíz éves politikai alakulat bejegyzésének időszakát, és megköszönte mindazok kitartó munkáját, akik a hatósági megfélemlítések közepette is kiálltak a Néppárt megalakulása mellett. Toró T. Tibor külön is kiemelte Tőkés Lászlót, a Néppárt védnökét, aki „erkölcsi iránytűként” mutatott példát az évek során, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot, a Néppárt stratégiai partnerét pedig egy olyan fontos szervezetnek nevezte, mely az EMNT Demokrácia-központokon keresztül oroszlánrészt vállal a honosítási folyamatból. A politikus hangsúlyozta: a Néppárt nem engedi, hogy lekerüljön a mindennapi politikai közbeszéd napirendjéről az önrendelkezés kérdése, s a 10 éve működő Néppárt után az Erdélyi Magyar Szövetség lesz az, mely tovább képviseli az erdélyi magyar közösség ügyét., a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke rövid felszólalásában rámutatott: a Néppárt és az MPP vezetői belátták, hogy a múltbéli sérelmeket meghaladva egy új és közös jövő tervezése kell legyen a közös cél, egy pillanatra sem feledkezve meg az erdélyi magyar közösség érdekképviseletéről. „Felelősséggel tartozunk azoknak, akik megbíztak bennünk, s akik a mögöttünk álló választások alkalmával ránk adták szavazatukat” – hangsúlyozta Mezei János.miniszterelnöki megbízott videóüzenetében emlékeztetett, hogy a 2011-ben elfogadott Alaptörvényben szerepel: Magyarország felelősséget vállal a határon kívül élő magyar közösségekért. „Ez ma már a hétköznapokban is megnyilvánul, hiszen az a támogatás, amit a magyar állam gazdasági támogatásként a kultúra, a szülőföldön maradás megőrzésének érdekében ad, mind azt szolgálja, hogy ez a nemzet valóban egységes legyen” – jelentette ki Szili Katalin., az Európai Szabad Szövetség elnöke videóüzenetében elmondta: az európai önrendelkezéspártiakat tömörítő szervezet idén ünnepelheti 40 éves évfordulóját. „Célunk, hogy mások is tiszteljék hagyományainkat, hogy Európában ne legyenek politikai foglyok, s örömömet fejezem ki azzal kapcsolatban, hogy sikerült összegyűjteni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéshez szükséges aláírásokat. Mint eddig, úgy ezután is támogatjuk önöket, folytassuk a közös munkát, hiszen az EFA a mi közös családunk” – mondta a brüsszeli politikus., a Székely Nemzeti Tanács elnöke levélben köszöntötte a küldöttgyűlést. „Az SZNT és a Néppárt közötti együttműködés eddig is eredményes volt. A nemzeti regiókért indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésében kifejtett munkát ezúton is megköszönöm a párt minden tagjának és felelős tisztségviselőinek! Összeköt bennünket az autonómia gondolata. A Néppárt egyike azon politikai erőknek, amely elkötelezett az erdélyi magyar nemzeti közösség személyielvű autonómiája, a magyar többségű települések sajátos jogállása és Székelyföld területi autonómiája mellett. A különböző autonómiaformákról nem mondunk le, sőt minden eszközzel azon leszünk, hogy ne engedjük ezeket kiszorulni a közbeszédből” – jelentette ki Izsák Balázs.A 9. Országos Küldöttgyűlés zárómozzanataként és a tisztújítások rendjén a küldöttek újraválasztották az Erdélyi Magyar Néppárt elnökének Csomortányi "Karlendítő" Istvánt, akit munkájában alelnökként Brassai Hunor, Fancsali Ernő, Györgyi Attila, Kolcza István, Sándor Levente, Szabó Ottó, Tőke Ervin, Toró T. Tibor, Zakariás Zoltán és Zatykó Gyula segíti majd. A tisztújítás eredményének ismeretében Csomortányi István megköszönte az irányába tanúsított bizalmat, majd elmondta: bízik benne, hogy rövid időn belül az Erdélyi Magyar Szövetség is bejegyzésre kerül, majd pedig megköszönte a Néppárt polgármestereinek és alpolgármestereinek a munkát, akik a „Néppárt arcaiként” nagyban hozzájárulnak Erdély-szerte a szervezet megítéléséhez. „Haladunk tovább az erdélyi magyar önrendelkezés útján, közös erővel, együtt a magyarokért” – zárta beszédét a megválasztott pártelnök. (közlemény)