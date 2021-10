Koronavírus: elhunyt még 261 ember, köztük két fiatal nő is

A legutóbbi tájékoztatás óta 10 141 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 34 000 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Az új esetekkel 1 467 401-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1 245 422 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Eddig 10 008 631 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 3 925 458 antigén gyorstesztet végeztek.Az elmúlt 24 órában 11 427 RT-PCR tesztet végeztek el (6905-öt az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 4522-t pedig kérésre), és 23.183 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 819 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.19 745 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel, közülük 1764 szorul intenzív terápiás ellátásra.A kórházban kezelt páciensek között 491 kiskorú van, és közülük 41-et ápolnak az intenzív osztályon.Románia területén 138 567 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 17 757 intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 5751 személy van házi, 169 intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 261 koronavírussal diagnosztizált személy halt meg, a GCS szerint 134 férfiről és 127 nőről van szó, akiket Fehér, Arad, Bákó, Beszterce-Naszód, Bihar, Botoşani, Brassó, Buzău, Călăraşi, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hargita, Hunyad, Iaşi, Ilfov, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szatmár, Szilágy, Szeben, Suceava, Teleorman, Temes, Tulcea, Vaslui, Vâlcea megyében, illetve Bukarestben kezeltek kórházban.A 261 elhunyt közül egy a 10 és 19 év közötti, egy a 20 és 29 év közötti korosztályhoz tartozott, három áldozat 30 és 39 év közötti, hét 40 és 49 év közötti, huszonegy 50 és 59 év közötti, ötvenkilenc 60 és 69 év közötti, kilencvenkilenc 70 és 79 év közötti volt, hetvennek az életkora pedig meghaladta a 80 évet.A halálos áldozatok között van egy 19 éves Hunyad megyei, illetve egy 20 éves Szatmár megyei nő is. Mindketten oltatlanok voltak, és más betegségekben is szenvedtek.A 261 halálos áldozat közül 238-an nem voltak beoltva, 231-nek volt valamilyen társbetegsége. A 23 beoltott áldozat 50 és 80 év közötti volt, egy kivételével mindannyian más betegségekben is szenvedtek.Ezzel 42 042-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Az ország 157 városában és 786 községében elérte vagy meghaladta a 6-ot az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma - közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).Ötvenkét városban meghaladja a 10 ezreléket a fertőzöttségi ráta. A következő városokban a legnagyobb a mutató:- Bragadiru (Ilfov megye): 20,33 ezrelék;- Popeşti-Leordeni (Ilfov megye): 20,16 ezrelék;- Otopeni (Ilfov megye): 19,75 ezrelék;- Voluntari (Ilfov megye): 19,02 ezrelék;- Măgurele (Ilfov megye): 17,05 ezrelék;- Urziceni (Ialomiţa megye): 16,86 ezrelék;- Bukarest: 16,42 ezrelék;- Videle (Teleorman megye): 15,33 ezrelék;- Pantelimon (Ilfov megye): 14,61 ezrelék;- Fierbinţi -Târg (Ialomiţa megye): 14,29 ezrelék;- Mihăileşti (Giurgiu megye): 13,7 ezrelék.Ugyanakkor 223 faluban és községben a fertőzöttségi ráta meghaladja a 10 ezreléket. A következőkben a legnagyobb a mutató:- Branyicska (Hunyad megye): 28,1 ezrelék;- Malu (Giurgiu megye): 27,14 ezrelék;- Moldoveni (Ialomiţa megye): 27 ezrelék;- Tunari (Ilfov megye): 23,92 ezrelék;- Lelesz (Hunyad megye): 22,73 ezrelék;- Corbeanca (Ilfov megye): 22,47 ezrelék.Az ország 273 városában és 1805 községében haladja meg a fertőzöttségi ráta a 3 ezreléket.