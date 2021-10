Egy erdélyi város lakói fogták magukat, és újra megnyitották a tíz éve bezárt kórházukat

A Brassó megyei Viktóriavárosban 10 évvel ezelőtt zárt be a városi kórház. A helyiek most összefogtak, és addig-addig gyűjtöttek, intézkedtek, hogy sikerült újraindítaniuk önerőből.



A helyiek mindannyian adakoztak az új intézmény létrehozásában, sőt, a helyi vállalkozóktól is mind gyűjtöttek pénzt, aztán kalákában javították és modernizálták az elavult épületet. A támogatásba a polgármesteri hivatal is beszállt, és a végeredmény egy modern kórház lett.A városlakók az elmúlt fél évet a probléma megoldásának szentelték. Szükség volt erre, mert a legközelebbi kórház Brassóban van, 30 kilométer távolságban. ProTV riportja szerint nincs olyan személy a városban, aki ne adakozott volna az új kórház számára, a legkisebb összeg 20 lejes adomány volt. Adományokból 90 000 euró gyűlt össze, ehhez az önkormányzat még hozzátett 150 000, állami vagy más támogatás nem volt benne. A polgármester beszámolója szerint 3 hónapon keresztül minden nap volt 20-30 ember, aki az épületben dolgozott, voltak időszakok, hogy negyvenen is egyszerre. A helyi vállalkozók vagy pénzzel, vagy építőanyaggal szálltak be.A kórház 50 ággyal fog rendelkezni, lesznek sebész, kardiológus, belgyógyász, nőgyógyász és gyermekgyógyász orvosok is az új kórházmenedzser elmondása szerint.Címoldali kép: Luciengav via Wikimedia Commons