Három ábra a mai Romániáról

Egy friss, októberi reprezentatív közvéleménykutatás, amit a Román Tudományos Akadémiához tartozó Információs Hadviselést és Stratégiai Kommunikációt Elemző Központ (LARICS) készített a szintén az akadémia részét képező Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetével (ISPRI) partnerségben, az aktuális "nemzetbiztonsági kérdésekben" kérte ki a lakosság véleményét. (Ez egyébként a felmérésnek csak az első része.)



Milyen intézményekben bíznak a leginkább?

EU vagy Amerika?

Ugyanennek a felmérésnek az áprilisi adatiról itt írtunk már bővebben. De most jöjjön csak három lényeges kérdés és a válaszok:Milyen intézményekben bíznak leginkább a romániaiak? Nincs meglepetés: továbbra is leginkább a katonaságban, az egyházban és a SRI-ben.Kihez kellene inkább közelednünk: az EU-hoz vagy Amerikához? Lehetőleg mindkettőhöz, mondja erre a bölcs nép.És mi legyen a a Covid-19 elleni oltással? 41,9% egyértelműen oltáspártinak mutatkozott, ez az érték áprilisban is 40,1% volt.

12,8% mondta azt októberben magáról, hogy ő mindenképp antivaxxer.

Hogy állunk a oltásokkal?