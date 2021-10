Ötszörösére emelkedett az oltási hajlandóság, amióta bevezették a védettségi igazolványt

Több mint ötszörösére emelkedett az oltási hajlandóság az utóbbi egy hónapban, amióta a kormány bejelentette, hogy belföldön is bevezeti az uniós védettségi igazolvány használatát.



Hétfőn túllépte a hatmilliót a legalább egy adag koronavírus elleni vakcinával beoltottak száma, ami a 19,3 milliós lakosság 31, a beoltható, 12 év felettiek 35,3 százalékát teszi ki. Ezzel az átoltottsággal, amely kevesebb mint fele az uniós átlagnak, Románia csak Bulgáriát előzi meg az Európai Unióban.Március 3-án lépte át a beoltottak száma az egymilliós, március 30-án a kétmilliós, április 25-én a hárommilliós, május 18-án pedig a négymilliós küszöböt. Tavasszal tehát kevesebb mint egy hónap kellett ahhoz, hogy újabb millióval emelkedjék a beoltottak száma, május közepétől azonban, amikor megkezdődött a járványügyi korlátozások felszámolása, az érdeklődés rohamosan csökkenni kezdett, ezért az újabb milliós küszöbértékek meghaladásához már - mind az ötmilliós, mind a hatmilliós szint meghaladásához is - rendre két és fél hónapra volt szükség.Az oltakozás üteme május végétől szeptember elejéig több hullámban napi 5700-ig csökkent. Az oltási hajlandóság szeptember 10-től kezdett emelkedni, miután a kormány bejelentette, hogy belföldön is bevezeti az uniós védettségi igazolvány - a "zöld útlevél" - használatát. A szeptember 17-én kiadott kormányhatározat óta e nélkül már nem lehet vendéglőbe, moziba, vagy sportlétesítményekbe menni azokon a településeken, ahol a lakosság több mint 3 ezreléke fertőzött.Bár akkor még a napi 2300 új fertőzött és 45 haláleset számított átlagosnak, a kórházakban még nem volt helyhiány, és a kijárási korlátozások alóli felmentést akár friss negatív teszttel is ki lehetett váltani, az oltakozási hajlandóság hirtelen emelkedni kezdett, és az újonnan beoltottak száma első héten 75, később 50, az utóbbi két hétben pedig 20-25 százalékkal haladta meg az előző hetit.Hétfőn átlépte a napi 30 ezret a naponta beoltottak utolsó egyhetes mozgóátlaga, ami több mint ötszöröse a védettségi igazolvány szeptemberi bevezetésekor átlagosnak számító napi 5700-nak.Az időközben kritikussá vált romániai járványhelyzet az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) is arra késztette, hogy oxigéndúsítókat ajánljon fel a túlterhelt román kórházaknak és részt vállaljon az oltási kampány fellendítésében. A WHO szakemberei hétfőn a román oltási kampány illetékeseivel tartott távértekezleten próbálták megérteni, hogyan válhatott világelsővé az egymillió lakosra jutó Covid-halálok száma tekintetében egy olyan európai uniós ország, amelyben bármely, az EU-ban elfogadott vakcina korlátozás nélkül rendelkezésre állt. (MTI)