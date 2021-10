30 ezer euróért vásárolt a betegségtől állítólag megvédő „covidmedálokat” egy Ilfov megyei városka önkormányzata

Voluntari polgármestere, Florentin Pandele bízik ennyire a jelek szerint a dél-koreai csodanyakbavalóban, mivel a vezetése alatt álló önkormányzati cégek eddig 30 ezer eurót költöttek erre - írja a buletin.de.bucuresti



Szeptemberben a közlekedési szolgálat kb. 300 dolgozójátnak vettek 930 darab Pure 02 Pack-Solid "védőmedált", egy hónappal később pedig a szennyvízkezelő vállalat munkatársait látták el. Igaz, az itt dolgozó, szintén kb. 300 ember mindössze 60 érmét kapott.A Koreában gyártott medálokat értékesítő cég azt állítja, hogy azok "körülbelül 1,3 méter sugarú pajzsot hoznak létre a viselője körül a levegőben, amely megakadályozza, hogy a kórokozó mikroorganizmusok megfertőzzenek bennünket". Sőt, a termékleírás szerint

védelmet nyújtanak a Covid-19 és más kórokozók ellen, valamint megszüntetik a szagokat is a védőpajzson belül.

Ezenkívül a medálok fertőtlenítik a hatókörükben lévő felületeket és anyagokat, sőt, még az újrafelhasználható arcmaszkok fertőtlenítésére is alkalmasak.A vállalat tulajdonosa, aki ezeket a termékeket hazánkban forgalmazza, azt állítja, hogy a koreai hatóságoktól megkapta az összes szükséges jóváhagyást, és hogy az FDA-engedélye is megvan. A valóság viszont az, hogy sem romániai hatóságok, sem az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), sem az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) nem hagyta jóvá a Pure O2 Pack-Solid medált. Továbbá az ilyen eszközök szabályozásáért felelős amerikai hatóság, az FDA (Food and Drug Administration) szerint a Pure O2 Pack-Solid-ot "az FDA nem találta biztonságosnak és hatékonynak, és nem hagyta jóvá".Ehelyett az FDA regisztrációs száma, az úgynevezett NDC szerepel a medál csomagolásán. Ez a szám "nem jelenti azt, hogy az FDA ellenőrizte a termék címkéjén szereplő információkat. A kiosztott NDC-számok semmiképpen sem jelentik a termék FDA általi jóváhagyását" - olvasható az NDC hivatalos honlapján A beszállító céget egyébként egy olyan üzletember vezette, aki ellen szervezett bűnözés keretében elkövetett adócsalás miatt folyik nyomozás.A voluntari cégek 140 és 145 lej közötti összeget fizettek egyetlen medálért, áfa nélkül. Más országokban a terméket forgalmazó honlapok sokkal olcsóbban, már 35 lejért is kínálják a nyakbavalót - például a Fülöp-szigeteken. Peruban 85 lejbe, Németországban pedig 75 lejbe kerül egy darab.A Tibes Medical Center azt állítja, hogy a magas árak abból adódnak, hogy - egyelőre - csak kis mennyiségeket sikerült eladniuk a termékből. Ahhoz, hogy olyan olcsók legyenek, mint Koreában vagy Kínában, jelentős mennyiségű (konténernyi), tengeren szállított terméket kellene vásárolniuk.