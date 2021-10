Félelmetes számok: 561 halálesetet jelentettek az elmúlt 24 órából

Az elmúlt 24 órában 561 halálesetet és 18 863 új esetet regisztráltak. 1805 beteget kezelnek az intenzív osztályokon, köztük 36 gyermeket.





A legutóbbi tájékoztatás óta 18.863 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 81 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Ez a legmagasabb napi esetszám a járvány eleje óta.



Az új esetekkel 1.486.264-re nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.261.267 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.



Eddig 10.036.450 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 3.978.693 antigén gyorstesztet végeztek.



Az elmúlt 24 órában 27.819 RT-PCR tesztet végeztek el (15.039-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 12.780-at pedig kérésre), és 53.235 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.



Az új igazolt esetek mellett 1568 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.



Az elmúlt 24 órában 574 koronavírussal diagnosztizált személy halt meg - közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Közülük 13 haláleset korábban következett be, és csak most került be az országos összesítésbe.



Országosan egyetlen szabad intenzív terápiás ágy sem áll jelenleg rendelkezésre Covid-19-betegek kezelésére, leszámítva azokat, amelyeket az alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződött pácienseknek különítettek el különböző kórházakban - tájékoztatott kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Az egészségügyi minisztérium adatai szerint kedden 1635 intenzív terápiás ágy volt elkülönítve koronavírus betegek számára. Országosan rendelkezésre áll emellett 182 tartalék intenzív terápiás ágy a Covid-19-betegek számára, ebből a tartalékból pótolják a kórházak szükségleteit.



Országosan jelenleg összesen 1805 intenzív terápiás ágyat foglalnak el koronavírussal fertőzött páciensek.



A GCS emlékeztet, hogy folyamatosan dolgoznak az intenzív terápiás ágyak és az intenzív osztályra kerülő betegeket ellátó szakszemélyzet számának növelésén. Elsősorban az olyan személyeknek szánt ágyak számát igyekeznek növelni, akik alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertőződnek, mivel esetükben a társbetegség magas kockázati tényezőt jelent, állapotuk könnyebben válságosra fordulhat.



Az ország 165 városában és 823 községében elérte vagy meghaladta a 6-ot az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma - közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



Ötvenhét városban meghaladja a 10 ezreléket a fertőzöttségi ráta. A következő városokban a legnagyobb a mutató:



- Bragadiru (Ilfov megye): 20,33 ezrelék;

- Popeşti-Leordeni (Ilfov megye): 20,25 ezrelék;

- Otopeni (Ilfov megye): 19,7 ezrelék;

- Voluntari (Ilfov megye): 18,6 ezrelék;

- Măgurele (Ilfov megye): 17,61 ezrelék;

- Urziceni (Ialomiţa megye): 17,22 ezrelék;

- Bukarest: 16,44 ezrelék;

- Videle (Teleorman megye): 15,25 ezrelék;

- Pantelimon (Ilfov megye): 15,15 ezrelék;

- Fierbinţi -Târg (Ialomiţa megye): 14,96 ezrelék;



Ugyanakkor 237 faluban és községben a fertőzöttségi ráta meghaladja a 10 ezreléket. A következőkben a legnagyobb a mutató:



- Branyicska (Hunyad megye): 28,1 ezrelék;

- Malu (Giurgiu megye): 25,63 ezrelék;

- Tunari (Ilfov megye): 24,56 ezrelék;

- Doboka (Kolozs megye): 23,14 ezrelék;

- Lelesz (Hunyad megye): 22,73 ezrelék;

- Moldoveni (Ialomiţa megye): 22 ezrelék;

- Corbeanca (Ilfov megye): 21,95 ezrelék.



Az ország 273 városában és 1849 községében haladja meg a fertőzöttségi ráta a 3 ezreléket.



Bukarestben keddre elérte a 16,44-et az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma - derül ki a fővárosi egészségügyi igazgatóság honlapján közzétett adatokból. Egy nappal korábban 16,42 volt a fertőzöttségi ráta a fővárosban. Egy hónappal ezelőtt, szeptember 19-én 2,44 volt az ezer lakosra jutó fertőzöttek száma Bukarestben.



Az elmúlt 24 órában 2550 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 487.600 lej értékben a Covid-világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt - közölte kedden a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A betegségek leküzdésére irányuló erőfeszítések meghiúsítása miatt egy esetben indítottak bűnvádi eljárást.



Az elrendelt egészségügyi óvintézkedések megszegését a 0800800165-ös zöldszámon jelenthetik a polgárok. (agerpres)



hírünk frissül

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!