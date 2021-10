Zűr van a paradicsomban: Johannis azt kérte Cîțutól, hogy mondjon le a miniszterelnöki ambícióiról

Komoly feszültségek alakultak ki Klaus Johannis elnök és Florin Cîțu PNL-elnök között, miután az államfő pénteken arra kérte Cîțut, hogy mondjon le a miniszterelnök-jelöltségéről, ha nem talál politikai megoldást a kormánytöbbség megteremtésére - mondták el liberális források a G4Media.ro-nak.



A pénteki megbeszélésen a PNL több vezetője is részt vett, akik arról is beszéltek, hogy nincs kilátás a kormánytöbbség megteremtésére, mivel az USR és a PSD is határozottan elutasítja Florin Cîțut.Egyelőre nem látszik, hogyan oldódik meg ez a konfliktus, mivel maga Johannis elnök volt az, aki határozottan támogatta Florin Cîțut a PNL elnökségéértnal folytatott versenyben.Ha a PNL Florin Cîțu helyett más miniszterelnök-jelöltet javasolna, a párt gyakorlatilag ugyanabban a helyzetben lenne, mint a szeptember 25-i kongresszus előtt, amikor nem ugyanaz a személy töltötte be a pártelnöki és a kormányfői tisztséget.