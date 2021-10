Romániába érkezett a WHO humanitárius válsághelyzetekkel foglalkozó szakértője, Heather Papowitz

Hétfőn Romániába érkezett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik szakértője, hogy a román kormányt segítse a súlyosan válságos helyzet átvészelésében – számol be a Liberatea.ro.



A WHO szakértője,60 napig lesz Romániában, és az a feladata, hogy szakértői felméréseket végezzen, illetve tanácsokkal lássa el a kormányt a Covid-19 negyedik hullámának kezelése kapcsán.Heather Papowitz azon túl, hogy orvos, a vészhelyzetek kezelésének szakértője, aki a tavaly az Amerikai Egyesült államok epicentrumában, New Yorkban tevékenykedett. A vészhelyzeti szakértő több mint 20 éve dolgozik a szakmában, és számos természeti-, környezeti és egészségügyi katasztrófa kezelésében részt vett.A mesteri diplomáját közegészségügyi területen szerezte, amelynek fókuszpontjában a nemzetközi egészségügy és a humanitárius segítségnyújtás állt, majd ezt követően a John Hopkinson foglalkozott a tropikus betegségek orvoslásával. Heather Papowitz pályafutása során dolgozott és élt Burundiban, a Guineai Köztársaságban, és a dél-kaukázusi térségben, illetve számtalan államnak nyújtott szakmai segítséget humanitárius segélyezés, egészségügyi válság, vagy más katasztrófahelyzet válság-menedzselésében, olyan szervezetekkel együttműködve mint az az Egészségügyi Világszervezet, az amerikai vagy a nemzetközi Vöröskereszt.A WHO szakembere több Amerikai Egyesült Államokban lévő kórházban dolgozott orvosként, és a Johns Hopkins Egyetemen, vonatkozó sürgősségi orvoslás szakterületén tanított is.A szakértő első alkalommal látogatott el Romániába, és kedden találkozott is az egészségügyi minisztérium államtitkárával,val - számolt be a G4media Heather Papowitz, aki 34 ezer PCR tesztet, és 200 oxigénkoncentrátort hozott, a romániai járvány történetének eddigi legsötétebb napján kezdte el munkáját: aznap , amikor az elhalálozások száma meghaladta az 500-at, több mint 1800 ember van beutalva intenzív osztályra, és országosan nincsenek szabad helyek az új koronavírussal megfertőződött emberek számára. Az ország lakosságának átoltottsága pedig csak 30 százalék körülire becsült.Alig érkezett meg hétfőn a szakértő, a személyes közösségi média oldalán máris megjelent olyan komment, ami szerint „Hagyd békén a romániaiakat, menj haza és foglalkozz a saját dolgaiddal!” Válaszként pedig egy másik romániai személy így írt Heather Papowitznek: „Isten hozott Romániában! Köszönöm, hogy ide jöttél a szakmai tapasztalatoddal. Nem lesz könnyű. Fontold meg a közösségi oldalaidhoz való hozzáférés korlátozását a várható gyűlöletbeszéd és megfélemlítés mértéke miatt, amellyel éppen küzdünk. Remélem azt is megtapasztalod, hogy milyen sok csodálatos ember van itt :).”