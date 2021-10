Johannis: szigorú korlátozások szükségesek

Korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló tanácskozásra hívta össze szerdára az államfő a koronavírus-járvány megfékezésében illetékes kormányzati tisztségviselőket.



ezt az elnöki hivatalban tartott keddi sajtónyilatkozatában jelentette be. A tanácskozás összehívását azzal indokolta, hogy már csak 'egyértelmű korlátozó intézkedések' bevezetésével lehet mérsékelni a fertőzések terjedését.Az államelnök kiemelte a keddi járványügyi esetszámokat, hangsúlyozva, hogy az 18 863, nem csak egy egyszerű szám, hanem „18863 romániai szív”, akik most félnek a betegségtől, az ismeretlentől, a bizonytalanságtól, és attól, hogy családjuk, szeretteik, kollégáik is megfertöződhettek. Az 574 sem egy egyszerű szám, hanem „574 romániai szív, amely megállt és többé nem dobog – azok szíve akik elvesztették a harcot ezzel a gyilkos vírussal szemben.” Az államfő kifejtette, hogy ezek mind olyan emberek voltak, akiknek voltak álmaik, jövőre vonatkozó terveik, de most már csak könnyeket és kétségbeesést hagytak maguk mögött. „1805. Nem egy egyszerű szám. 1805 ember, akik minden percben, minden lélegzetvételért küzdenek” – mondta Johannis, azokra utalva, akik az intenzív osztályokon vannak jelenleg.Az államfő hangsúlyozta, hogy ezek csak egyetlen nap adatai, de amelyek ténylegesen több millió romániai embert érintenek, drasztikusan, esetenként visszafordíthatatlan következményekkel.Arról is szót ejtett, hogy a kórházak telítettek, az intenzív terápiás osztályok összeomlóban, az egészségügy dolgozók ki vannak fáradva, és általában véve ez a „rémálom”, a negyedik hullám, a legpesszimistább forgatókönyveknél is rosszabb.Klaus Johannis azt is megemlítette, hogy az oltáskampány túl lassú és hiányosságokkal telített volt, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a felelősök keresése helyett most annak van ideje és tétje, hogy összefogjunk a súlyos helyzet pillanatában. Az államelnök szerint a számok igazolják, hogy a hatóságok nem tettek meg minden tőlük telhetőt.Ezért szerdára minden kormányzati szereplőt tanácskozásra hív, aki érintett a járványhelyzet kezelésében – jelentette be Johannis – hogy egyértelmű, korlátozó intézkedésekről döntsenek, ugyanis csak ezekkel lehet megakadályozni a járvány terjedését.A bejelentés után kiemelte, hogy a helyzet rettenetes, drámai, és mindenekelőtt elsőbbséget kell élvezzen az emberek élete, a sérülékenyek egészségügyi védelme, és az azokon való segítés, akiken lehet: „minden más másodrangúvá válik” – tette hozzá, azzal érvelve, hogy semmi sem lehet az emberi életnél fontosabb.Még egyszer megemlítette, hogy a romániai egészségügyi dolgozok mennyire kimerültek, hozzátéve, hogy ilyen súlyos helyzettel a sokkal fejlettebb, felszereltebb egészségügyi rendszerrel rendelkező államok sem tudnának szembenézni – ezért nemzetközi segítségért fordult, és hálás minden államnak, aki segített.„Kedves romániaiak az oltás az egyetlen lehetőség, amely mint láthatjuk, az összes államban működik, ahol a járvány jelentős mértékben lecsökkent a lakosság átoltottsága révén. Ez a legfőbb érv azok ellen is, akik szándékosan félrevezetnek, vagy csak közönyösek az oltással kapcsolatban: ők közvetett módon felelősök és vétkesek az emberteásaik szenvedésében.” Az államfő érvelése szerint ezek az emberek az oltásnak a „képzeletbeli” mellékhatásaitól tartanak, mert az oltások biztonságosak és hatékonyak, és amivel szemben a Covid-19-ben meghalt emberek nagyon is valóságosak.Jelenleg viszont – érvelt az államfő – azonnali intézkedések szükségesek, hogy a járvány közösségi terjedését megfékezhessük, és „ezekre most van szükségünk (…), egyetlen pillanatot sem veszíthetünk, hogy érvénybe lépjenek”, utalt többek közt az uniós digitális Covid-igazolvány bevezetéséről szóló törvény parlamenti elfogadására. Az elnök szerint a korlátozásokat attól teljesen függetlenül be kell vezetni, hogy azok mennyire népszerűtlennek hatnak.„Vállaljátok az oltást, viseljetek maszkot, kerüljétek el a tömegeket, tartsátok meg a társadalmi távolságot” – biztatta a lakosságot Johannis, arra hivatkozva, hogy az ulolsó előtti pillanatban vagyunk, amikor még védekezhetünk és megmenthetjük a közelállók életét. (hírszek, Agerpres