Cseke Attila: Még nem értük el a járvány 4. hullámának csúcspontját, sőt, még a platóra se értünk fel

Cseke Attila ideiglenes egészségügyi miniszter szerint Románia "még nem érte el a világjárvány negyedik hullámának csúcsát", sőt, még a "plató", azaz a járványgörbe ellaposodásának időszakát sem, amikor a napi új megbetegedések száma stabilizálódik, majd csökkenés következik - írja a News.ro.



"Sajnos, a jelenlegi oltási szint mellett még nem reménykedhetünk abban, hogy néhány nap, néhány hét múlva lesz a plató, és utána csökkenés következik. Az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás óriási, de az egészségügyi rendszernek is megvannak a határai, mert semmi sem végtelen" - mondta a miniszter kedd este a TVR műsorában.Arra a kérdésre, hogy vannak-e előrejelzések arra vonatkozóan, hogy a negyedik hullám mikor éri el a platót, Cseke azt mondta: "Becslések és előrejelzések készülnek, de ezeket fenntartással kell kezelni, mert egyesek beigazolódtak, mások nem. (...) Az egyik változat szerint október közepén érjük el a platót, a másik szerint később, néhány hét múlva. Úgy látjuk, hogy nem értük el még a platót. (...) Románia számára a probléma, amely sajnos a negyedik hullám elmúltával is probléma marad, az, hogy ha az oltási arány nem emelkedik (...) továbbra is veszélynek leszünk kitéve, mert van egy olyan része a népességnek, amelyben ez a vírus keringhet, így ki leszünk téve más lehetséges hullámoknak is".Arra a kérdésre, hogy Románia az év végére túl lesz-e a világjárvány negyedik hullámán, a miniszter így válaszolt:

"Igen, de sajnos az év vége még nagyon messze van, és addigra a nyomás rendkívüli mértékben megnő,

és ezt máris láthatjuk"."Nem fogunk gyorsan túlesni ezen, ki kell mondanunk, teljesen világos, hogy nem egy napról, két napról lesz szó" - tette hozzá Cseke.Az egészségügyi miniszter szerint az "ellenőrzési rendszer jobban is működhetne" a betegség terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett korlátozások tekintetében, és az ellenőrzéseket "ésszerűsíteni" kell.

Egy nagy válságban a döntéseknek határozottnak kell lenniük, elszántságra van szükség, a határozott és elszánt döntéseket pedig végre kell hajtani, ez pedig ellenőrzésekkel és szankciókkal jár

" - magyarázta Cseke Attila.A betegség terjedésének visszaszorítása érdekében javasolja

a hétvégi mobilitás csökkentését

és lehetőség szerint a telemonitorozásra való áttérést.Szerinte fenn kell tartani azt az elvet, hogy "

bizonyos különbséget kell tenni, és nem szabad büntetni azokat, akik felelősek voltak és beoltották magukat

".A Stratégiai Kommunikációs Csoport kedden jelentette be a legrosszabb adatokat a világjárvány kezdete óta: 18 863 új koronavírus-fertőzéses eset, 574 haláleset és 1805 beteg az intenzíven.