Mint várható volt, a Cioloș által javasolt USR-kormány nem kapta meg a beiktatáshoz szükséges számú szavazatot

A Dacian Cioloș által javasolt USR-kormány megbukott a parlamenti szavazáson, miután a beiktatáshoz szükséges 234 igen szavazatból mindössze 88-at kapott meg. Az USR-nek mindössze 80 képviselője van a parlamentben. (g4media.ro, hírszerk.)



A szavazás előtt arra kérte a törvényhozókat Dacian Cioloş kijelölt miniszterelnök, hogy 'szavazzanak bizalmat egy válságkormánynak', együtt mutatva példát felelősségből az állampolgároknak.A plénum előtt tartott beszédében a Mentsétek meg Románia Szövetség (USR) elnöke rámutatott, hogy Románia 'olyan mély válsághelyzetben van, amelyet már nem lehet tagadni és figyelmen kívül hagyni'.'Emiatt azt szeretném és javasolnám, hogy ez a mai ülés ne az ellenfél támadására koncentráló, és ezzel választási tőkét kovácsoló politikai beszédek ülése legyen. Én nem azért vagyok itt, hogy bárkit is vádoljak, vagy emlékezetes beszédet tartsak, felelősöket keresve. Azért vagyok itt, hogy beismerjem, magam is elkövettem azt a hibát, hogy felületes és közömbös maradtam, de azért is, hogy vállaljam mindazt, amit ezen túl tenni lehet' - mondta a kijelölt kormányfő a törvényhozóknak.

Politikai fegyverszünetet ajánlott Dacian Cioloş,

arra biztatva a törvényhozókat, hogy az ország válságból való kilábalása érdekében szavazzanak bizalmat az általa javasolt kabinetnek.A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke plénum előtt tartott beszédében rámutatott, tudatában van annak, hogy egy kisebbségi kormány nem az ideális megoldás, de egészségügyi válsághelyzet van, ezért félre kell tenni a politikai büszkeséget. Hangsúlyozta, hogy az USR semmit nem nyer abból, ha a parlament bizalmat szavaz a kabinetnek, mert abban a hálátlan helyzetben lesz, hogy gyors és súlyos intézkedéseket kell meghoznia. Ennek tükrében Cioloş politikai fegyverszünetet ajánlott a pártoknak, hogy az ország helyzetén pozitív irányban változtassanak.A kijelölt kormányfő kitért arra is, hogy az USR kormányprogramja megoldásokat ajánl mind a Covid-járványra, mind a megnövekedett energiaárakra, és ezen kívül tartalmazza az országos helyreállítási tervbe foglalt reformokat is.Cioloş szerint egy USR-kormány biztosítékot jelentene arra, hogy ez a 30 milliárd eurós terv meg is valósul.