Johannis bejelentette az új korlátozásokat: 2 hétre bezárnak az iskolák, kültéren is maszkot kell viselni

Klaus Johannis államelnök bejelentette, milyen új járványvédelmi korlátozásokat terveznek életbe léptetni október 25-étől, hétfőtől.



Október 25-étől két hétre minden oktatási intézmény bezár, a gyermekeket vakációra küldik.Az arcot és orrot takaró védőmaszk viselése ismét kötelező lesz mindenhol, beltéren és a szabadban egyaránt.A Cotroceni-palotába összehívott válságtanácskozáson arról is döntöttek, hogy hétfőtől csak azok mentesülnek az éjszakai kijárási tilalom alól, akik be vannak oltva. A legtöbb tevékenységhez szükséges az uniós zöld Covid-igazolvány felmutatása."Ha azt akarjuk, hogy a járvány abbamaradjon, az egyetlen megoldás a védőoltás. Az oltás megállítja a járványt. Tudom, hogy sokan próbálják azt mondani, hogy ez nem így van. Az EU nyugati részén, ahol tömegesen oltották be a népességet, a járványnak gyakorlatilag nincs többé hatása. Nálunk, keleten ez bonyolultabb. Igazi katasztrófa tört ki Romániában" - nyilatkozta Johannis. Felszólította a polgárokat, ha meg akarják szüntetni ezt a járványt, oltassák be magukat, "ha nem akarnak kórházba és intenzív terápiára jutni".Addig, amíg az emberek nem oltatják be magukat, "sajnos olyan korlátozásokra van szükségünk, amelyeken keresztül gondoskodni tudunk a kiszolgáltatottakról", fogalmazott az elnök.A kormány legkésőbb pénteken dönt arról, hogy pontosan milyen korlátozások lépnek életbe, tette hozzá Johannis. Példaként említette még az éjszakai kijárási tilalom visszavezetését, amely alól csak a beoltottak és a "legitim indokkal" közlekedők (pl. munkaügyben) lesznek kivételek. A beoltatlan emberek számos korlátozással számolhatnak - hívta fel a figyelmet.