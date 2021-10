Ludovic Orban nem szavazza meg a Ciucă-kormányt és kilép a PNL frakciójából, mert szerinte a pártnak már „nincs gerince”

Nem szavazza meg a Ciucă-kormányt, és a jövő héten kilép a PNL parlamenti frakciójából - jelentette be csütörtökön Ludovic Orban, aki néhány hónapja még az első számú vezetője volt az alakulatnak pártelnökként és miniszterelnökként.



"Én biztosan nem fogok a Ciucă-kormányra szavazni, számomra ez volt az utolsó csepp a pohárban. Jövő héten kilépek a PNL parlamenti frakciójából (...) Számomra mind Johannis, mind a törvénytelen pártvezetés, ez a romboló banda, ahogy én nevezem azokat, akik magukat "győztes csapatnak" kiáltották ki, súlyosan elárulták a román állampolgárok érdekeit (...). Zárójelbe tették Románia jövőjét és a tisztességes fejlődés esélyét egy olyan koalíció vezetésével, amelynek volt kormányprogramja, volt koalíciós megállapodása, akikkel megállapodtunk a megvalósítandó nagy reformokban. Most minden megkötött megállapodást felrúgnak, és tényleg nem találok semmilyen racionális magyarázatot Johannis elnök viselkedésére, amely totálisan káros Románia érdekeire nézve" - nyilatkozta Orban a B1 TV-nek.Azt állította, hogy a PNL már nem létezik, a vezetésnek "nincs gerince" és "tele van engedelmességgel"."Alapvetően a PNL már nem létezik, a törvényes fórumai már nem léteznek. A PNL egy önálló akarat nélküli függelék, amely már nem veszi figyelembe az emberek, a párttagok akaratát. Egyszerűen csak egy engedelmességgel teli vezetés, amelynek nincs gerince, nincs véleménye és amely utasításokat kap" - mondta.Ludovic Orban azt is mondta, hogy a Ciucă-kormány "a PSD kegyelméből" fog felesküdni, és nem lesz képes reformokat végrehajtani Romániában."Számomra Johannis döntése, hogy a PNL vezetőségét arra kényszeríti, hogy Ciucăt jelölje, a PSD-vel egyetértésben (...), súlyos árulás azon választókkal szemben, akik az első és a második fordulóban Klaus Johannisra szavaztak, és súlyos árulás azon választókkal szemben, akik éppen azért szavaztak a PNL-re, hogy ne PSD-kormány legyen, hogy jobbközép kormánykoalíció alakuljon, mely Románia fejlődését szolgálja. (...) Egy kisebbségi kormánnyal, amelyet a PSD kegyéből iktattak be, parlamenti többség nélkül, amely támogathatná a modernizációhoz, a fejlődéshez szükséges reformokat, hogy igazságot szolgáltasson a különböző társadalmi kategóriáknak, egyszerűen egy olyan kormányunk lesz, amely nem képes reformokat végrehajtani Romániában, nem képes biztosítani Románia fejlődését" - tette hozzá Orban.