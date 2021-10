Ciucă 3 éve még annyira szentnek tartotta a katonai karrierjét, hogy nem árnyékolta volna be politizálással

Nicolae Ciucă, a PNL alelnöke és Johannis elnök miniszterelnök-jelöltje 2018-ban, amikor a román hadsereg vezérkari főnöke és aktív tábornok volt, azt nyilatkozta, hogy visszavonulása után nem fog részt venni a politikában, és nem vállal semmilyen közhivatalt.



"Annyira szentnek tartom a vezérkari főnöki tisztségemet, hogy bármit is javasolnak nekem, nem fogok mást csinálni. Ha egyszer már voltál vezérkari főnök... Ez a legmagasabb méltóságot jelenti mindannyiunk számára. És nem hiszem, hogy ezt a pozíciót bármilyen módon be szabadna árnyékolni egy másik területen végzett munkával. Nem megyek bele a politikába. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy támogassam ezt az intézményt. De nem közhivatalnoki pozícióból" - mondta Ciucă 2018 júniusában a Radio Romania Actualități számára adott interjúban. Ciucă (54) tartalékos négycsillagos tábornok. A román hadsereg iraki missziójának vezetéséért kitüntetést kapott, egyike azon tábornokoknak, akik a harcban szerezték meg rangjukat.2019-ben védelmi miniszter lett az Orbán-kormányban, majd belépett a PNL-be, és a 2020-as választásokon szenátorrá választották. Megbízott védelmi miniszter, a PNL védelmi és nemzetbiztonsági alelnöke, továbbá tegnaptól miniszterelnök-jelölt is.