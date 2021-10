Május óta nem láttunk ilyet: százezer körülire emelkedett a napi beoltottak száma

Ismét megközelítette a százezret az egy nap alatt beoltottak száma Romániában: csütörtökön meghaladta a 99 ezret, ebből 62 ezer felett volt azok száma, akik az első adag vakcinát kapták meg. A statisztikai adatokból pedig az oltakozási kedv további növekedése olvasható ki.



Forrás: RO Vaccinare Facebook-oldal

Az oltakozási kedv május 15-én érte el a csúcspontját, akkor 119 021 személy kapta meg a vakcinát, amelyből több mint százezer Pfizer volt. A Pfizer népszerűsége azóta se lankadt, azonban a naponta bevett vakcinák száma június 20-ára húszezerre esett vissza, és ezt szeptember 28-ig nem sokkal tudtuk meghaladni.A romániai lakosság oltakozási kedve eleinte hónapokig roppant alacsony volt, aztán amikor valamelyest növekedni kezdett, akkor sem tudta meghaladni, de még megközelíteni se igazán a május közepén produkált eredményt. Bár a kapacitás meglett volna hozzá, az emberek nagy része távol maradt az oltóközpontoktól. Így az átoltottság - a kötelező zöldigazolvány és a korlátozások bevezetése ellenére is - mind a mai napig nem sokkal haladja meg a 30 százalékot.Közben viszont a járvány elszabadult: Románia első helyre került az uniós országok között az elhalálozás terén. Jelenleg négy percenként hal meg egy ember koronavírusban. 2000 beteg várja, hogy felszabaduljon egy intenzív terápiás ágy a számára, ami sajnálatos módon legtöbbször csak akkor történik meg, ha valaki meghal. Aáltal megkérdezett szakértő szerint a mostani napi 561 elhalálozást akár napi 1000-es mortalitás is követhet.Az utóbbi napokban ismét emelkedni kezdett az oltottsági görbe, amely feltehetően annak köszönhető, hogy egyrészt a harmadik oltást egyre többen igénylik, másrészt a zöldigazolvánnyal rendelkező személyeknek nyújtott kedvezmények a hideg beálltával és az új szigorításokkal még inkább kívánatosakká váltak. De sajnos ide sorolhatóak azok a kórházak túlterheltségéről szóló jelentések is, amelyek a védekezésre, a védettség megszerzésére ösztönzik az embereket.Megfigyelhető ugyanis, hogy a vasárnapi 41 ezer után hétfőn 62 ezerre, kedden 68 ezerre, szerdán 79 ezerre, csütörtökön pedig már 99 376-re emelkedett a napi oltottak száma.