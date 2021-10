Cseke Attila: hétfőtől zöld igazolvány nélkül nagyjából csak gyógyszertárba vagy élelmiszerboltba lehet majd menni. És, persze, dolgozni

Cseke Attila ideiglenes egészségügyi miniszter szerint hétfőtől az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak kivételével szinte mindenhol kötelező lesz a zöld igazolványok felmutatása. A közintézményekben vagy a több alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknál a látogatókat csak ezen dokumentum alapján engedik be. Mindenfajta magánrendezvényt betiltanak, és még a beoltottak sem tarthatnak összejöveteleket - írja a News.ro.



Cseke Attilát csütörtök este a Digi 24-en arról kérdezték, hogy hol lesz kötelező a zöld tanúsítvány hétfőtől, aki elmondta: "Az élelmiszerboltokon, gyógyszertárakon kívül (...) minden más intézményben, és a közintézményekben is kötelező lesz minden látogatónak. A magánszférában pedig valószínűleg az 50-nél több alkalmazottal rendelkező cégek számára fogjuk javasolni ezt, a látogatókra vonatkozóan".A miniszter hangsúlyozta, hogy az intézkedés csak a látogatókra vonatkozhat, a munkavállalókra nem.Cseke szerint a munkavállalók esetében nem tehetnek ilyen javaslatot, ehhez a parlament jóváhagyása kellene, mivel a munkához való alkotmányos jogról van szó."A magánrendezvények - esküvők, keresztelők és mindenféle rendezvények - teljes tilalom alá esnek. Azokra is vonatkozik ez az intézkedés, akik be vannak oltva vagy zöld bizonyítvánnyal rendelkeznek. (...) Tilosak lesznek a magánrendezvények, esküvők, keresztelők, születésnapok, bármi más, zárt vagy nyitott térben egyaránt" - tette hozzá a miniszter.Elmondta, hogy az éttermek és kávézók nyitva maradnak, de csak a beoltottak számára."A kulturális helyszínek szintén csak a beoltottak számára lesznek látogathatók, és szó van arról, hogy a kulturális rendezvényeken a nézők arányát csökkentsék 50%-ról 30%-ra, holnap meglátjuk. (...) Ez ügyben még folynak a tárgyalások, de csak a beoltottak számára lesz engedélyezve a belépés" - tette hozzá a miniszter.Az éjszakai karantén csak a be nem oltottakra vonatkozik. Azok lehetnek csak kivételek az igazolással nem rendelkezők közül, akik munkába mennek vagy munkából jönnek, illetve kivételnek számít, ha egészségügyi vészhelyzet áll fenn - tette hozzá a miniszter.Az országos vészhelyzeti bizottság ülésére, amelyen a hétfőtől alkalmazandó konkrét korlátozásokról döntenek, pénteken 13.00 órakor kerül sor. A kormányülést 14.00 órára tervezik.Mint írtuk, Klaus Johannis elnök bejelentette, hogy hétfőtől minden diák két hétre vakációra megy, és további korlátozásokat vezetnek be.