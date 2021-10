Új rendelkezések: 2 hét vakáció; 21 órai zárás, éjszakai kijárási tilalom, kötelező zöld igazolvány

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) pénteken közzétette az új járványügyi korlátozó intézkedéscsomagot. A korlátozások hétfőtől lépnek érvénybe és jelentős részük 30 napra lesz érvényes.



A bizottság által kidolgozott megszorítások az alábbiak (a teljes dokumentum itt olvasható ):- 30 napig éjszakai kijárási tilalom 22 és 5 óra között azok számára, akik nem rendelkeznek zöld igazolvánnyal. Kivételek ez alól azok, akik munkába járnak; gyereket, időst, beteget látnak el; olyan egészségügyi problémájuk van, ami sürgős; átutazóban vannak - és ezeket igazolni is tudják.- 30 napig 21 és 5 óra között nem működhetnek a vendéglők, kávézók és más szolgáltatóegységek, bel- és kültérben egyaránt, továbbá nyitvatartásikor csak a befogadóképeségük maximum 50%-án működhetnek- a bárok, klubok, diszkók bezárnak 30 napra, és magánrendezvényeket (esküvőket, keresztelőket, más összejöveteleket), koncerteket és előadásokat sem szabad szervezni, a sportversenyeket nézők nélkül kell megrendezni- a következő 30 napos időszak alatt szervezett valamennyi tevékenységre és rendezvényre csak olyan személyek léphetnek be, akik be vannak oltva, vagy akik átvészelték a betegséget, illetve negatív tesztjük van, azaz valamilyen védettségi igazolvány bemutatásával- az alkalmazottak legalább 50 százalékának távmunkában kell dolgoznia- a közintézményekbe való bejutás csak azok számára lesz engedélyezett, akik igazolják az oltást, hogy átestek a betegségen, vagy negatív teszet mutatnak fel- kötelező lesz a maszk viselése minden zárt és nyitott nyilvános helyen, valamint a munkahelyen és a tömegközlekedési eszközökön- a mozik, fitneszközpontok, játszóterek, múzeumok, könyvtárak, könyvesboltok, előadóművészeti és/vagy koncerttermek, népművészeti és kézműves iskolák, sporttermek, fedett uszodák, vásárok 30%-os kapacitással működhetnek, és csak 5 és 21 óra között- közös szabadidős és sporttevékenységeken a szabadban legfeljebb 10 nem együtt élő személy vehet részt, és csak akkor, ha valamennyi résztvevő oltott vagy betegségen átesett, illetve tesztelt- ismét kötelező lesz a maszkviselés, mindenütt, az 5 évesnél kisebb gyerekeket kivéve- két hétre bezárnak az általános- és középiskolák, az óvodák, a bölcsődék, az after-schoolok és a magániskolák is.A bizottság által kidolgozott szabályok akkor lépnek életbe, ha erről kormányhatározat is születik, amire még a mai nap során valószínűleg sor kerül.