Gálfi azért nem fogadja Márki-Zayt, mert még nem miniszterelnök, Márki-Zayék szerint sebaj, majd jövőre!

Miután Székelyudvarhely polgármestere, Gálfi Árpád a közösségi média oldalon arról kérdezte a lakosságot, hogy fogadja-e Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét, aki immár a magyarországi ellenzék miniszterelnök-jelöltje, pénteken az eredmény válaszát is a Facebookon közölte:



„Tisztelettel szeretném tájékoztatni Székelyudvarhely lakóit, hogy tegnap válaszlevélben tájékoztattam Márki-Zay Péter urat (illetve azt a munkatársát, akinek közvetítésével üzent nekem), hogy nem szeretnénk részt venni az anyaországi ellenzék kampányában semmilyen módon.”A székelyudvarhelyieknek címzett üzenetben a polgármester beszámol arról, hogy szívesen lát vendégül polgármestereket Magyarországról, vagy a világ bármelyik tájáról, viszont Márki-Zay mindeddig nem jelezte látogatási szándékát Székelyföldre. Gálfi meglátása szerint így a mostani látogatását nem polgármester-kollégaként, hanem az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjeként tenné – amire állítása szerint a bejelentkező levélben is tettek utalást Márki-Zayék.„Én személy szerint semmilyen formában nem szerettem volna részt venni a magyarországi ellenzék összefogásának kampányában, miközben kétség nem fér hozzá, hogy ezt a látogatást Márki-Zay úr kampánycélokra használta volna” – írja a székelyföldi polgármester, és megmagyarázza azt is, hogy miért rögtönzött a közösségi médián közvélemény-kutatást: „Azért, hogy ne döntsek önkényesen, két nappal ezelőtt, több kommunikációs csatornán – így a közösségi oldalamon is – megkérdeztem a székelyudvarhelyiek véleményét erről.”Gálfi közlése szerint a kommentben válaszolók többsége azon a véleményen volt, hogy a városnak nem kell részt vennie „semmilyen formában a Márki-Zay Péter úr és az anyaországi ellenzék kampányában.”Az udvarhelyi elöljáró forrás megnevezése nélkül megemlíti, hogy a témával kapcsolatban felmerült az a szerinte 'költői kérdés', hogy „ezek szerint Gálfi nem Magyarország mindenkori kormányával szeretne kapcsolatot ápolni, hanem csak a jelenlegi Fidesz-kormánnyal?” ő viszont úgy véli, hogy az ilyen kérdésben „van némi szándékos csúsztatás”, mivel Márki-Zay nem kormányfő, csupáncsak jelölt.„Én azt gondolom, hogy egy határon túli magyar polgármesternek jó kapcsolatot kell ápolnia a mindenkori Magyar Kormánnyal, ugyanakkor nem gondolom, hogy részt kell vennünk a jelenlegi ellenzéki jelöltek kampányában. Ne tévesszük össze a jelölteket a kormányfővel, vagy a kormány tagjaival. A kettő nem ugyanaz. Az pedig végképp elszomorító lenne, ha egy miniszterelnök Magyarországon, függetlenül attól, hogy melyik oldalt képviseli, attól tenné függővé a határon túli magyarokkal való kapcsolatának minőségét, hogy részt vettünk-e, vagy nem a korábbi kampányában” – foglalja össze álláspontját.Ezzel együtt korábban a polgármester arról írt, hogy megvan a személyes véleménye az ellenzéki összefogásról, és azokról, akik képesek összefogni Gyurcsány Ferenccel, sőt azt is egyértelműen jelezte, hogy ő a Fidesz-kormányt tartja Udvarhely „hiteles partnerének”.Gálfi végül arra is reagált pénteki posztjában, hogy miért törölte megosztását: „a magyarországi »ellenzékiek« százainak mocskolódó felületévé” vált a kommentszekció, illetve „már nem a feltett kérdésről szóltak a hozzászólások, valamint már többségében nem a székelyudvarhelyiek nyilvánítottak véleményt.”Székelyudvarhely polgármestere ezen az úton egyúttal köszönetét fejezte ki azoknak, akik válaszoltak a csak rövid ideig elérhető posztjában feltett kérdésére.Gálfi második posztjával szinte egy időben a Telex.hu közölt egy cikket a témáról, amelyből az is kiderül, hogy nem teljesen egyértelmű a helyzet: ugyanis a Telexnek arra a kérdésére, hogyha Orbán Viktor lenne ellenzékben, akkor őt fogadná-e, a lap nem kapott egyértelmű választ. Gálfi jelezte, hogy inkább majd konkrét kérdésekre válaszolna, írásban: „Jelen pillanatban funkcióban lévő bármely politikust fogadunk, nem jelöltet” – zárta rövidre. További kérdésekre is csak kitérő válaszokkal szolgált a magyarországi sajtónak: „az aktuális helyzetről tudunk beszélgetni, azt, hogy mi fog történni a jövőben, azt nem tudjuk, nem szeretnénk politikai csatározásokban részt venni”.

Érzékelik, hogy az erdélyi magyar polgármesterek félnek a Fidesztől, de örülnek, hogy Gálfi posztja révén sok fiatallal találkozhatnak Kolozsváron

Márki-Zayék nagyon sajnálják, hogy így alakult az udvarhelyi találkozó sorsa, de tudják, hogy sok erdélyi magyar polgármester is fél a Fidesztől, ezért abban bíznak, hogy a választás után Márki-Zay Péter majd miniszterelnökként azért el tud menni Székelyudvarhelyre – közölte aszel, a Mindenki Magyarországa Mozgalom erdélyi származású sajtóreferense.Elmondása szerint függetlenül a végkifejlettől, az MMM csapata nem bánta meg, hogy a székelyudvarhelyi polgármester Facebookos felmérést indított, mertennek a bejegyzésnek a kapcsán kereste meg őket, hogy elhívja MZP-t a kolozsvári Planetáriumba, és így nagyon sok fiatallal fognak tudni találkozni, akikkel amúgy lehet, nem találkoztak volna.Gálfi lépése kapcsán megjegyezte, tisztában vannak az erdélyi magyar politikai helyzettel, és hogy ez hogyan hat Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltségére. Azaz, hogy „a Fidesz és az RMDSZ jóbaráti viszonya meghatározza, hogy a polgármesterek nyitottak-e vagy sem a Márki-Zay Péterrel való találkozásra”, az pedig már szerinte csak hab a politikai tortán, hogy ehhez Gálfinak még RMDSZ-esnek sem kell lennie.Szerinte nem Gálfi az egyetlen polgármester, aki így viszonyul hozzájuk, és Magyarországon is sok olyan polgármester van, aki nem hajlandó Márki-Zay Péterrel nyilvános fotón megjelenni, „habár támogatja az elveit, nagyon szurkol neki, de egyszerűen fél. És szörnyű, hogy Erdélyben ez a félelem ugyanúgy jelen van a magyar polgármesterek életében” – jegyezte meg.A sajtóreferens beszámolójából pedig kiderül, nem csak e-mailt váltottak, hanem telefonon már időpontot is egyeztettek, ekkor pedig a városháza még nagyon nyitottnak bizonyult, aztán mégis meggondolta magát. „Később visszahívtak, hogy közöljék, nekik mégsem jó az időpont. Mert közben utánanézhettek ki Márki-Zay Péternek és utána eshetett le nekik a tantusz” – tette hozzá.Gálfi egy válaszlevelében jelezte feléjük, hogy amennyiben Márki-Zay Péter csak polgármesterként menne el, akkor amúgy szívesen fogadná, amit a sajtóreferens a Transindexnek úgy kommentált, hogy Márki-Zayt nem tudják „kettéhasítani” polgármesterre és összellenzéki miniszterelnökjelöltre. Ha az előválasztást követően valahová elmegy, akkor értelemszerűen „kénytelen” polgármesterként és miniszterelnök-jelöltként is menni.Márki-Zayék azonban nem is ragaszkodtak volna ahhoz, hogy csak és kizárólag a Magyarországon jövőre esedékes választásról legyen szó. A két város együttműködéséről is beszélhettek volna, mint leszögezte: ők eleve ezért is keresték meg a hivatalt a találkozóval kapcsolatban, amit már jóval a győzelem előtt elkezdtek szervezni.„Nagyon sajnáljuk, hogy így alakult, de bízunk abban, hogy Márki-Zay Péter jövőre majd miniszterelnökként el tud menni Székelyudvarhelyre” – tette hozzá a sajtóreferens, arra utalva, hogy Gálfi azzal is érvelt, a mindenkori magyar miniszterelnökkel jó kapcsolatot kell ápolnia, de Márki-Zay egyelőre csak jelölt.