A plázákba, szállodákba belépőknek nem lesz elég a negatív teszt hétfőtől

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az új járványügyi korlátozó intézkedéscsomag. A korlátozások hétfőtől lépnek érvénybe és jelentős részük 30 napra lesz érvényes, ezekről itt írtunk összefoglalót.



belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője ugyanakkor a pénteki kormányülés után példákkal magyarázta a hétfőtől életbe lépő intézkedéseket. Például a szállodák csak zöld igazolvánnyal rendelkező, beoltott vagy a Covid-19-en átesett személyeket fogadhatnak a kormány pénteken elfogadott határozata értelmében.

A negatív teszt nem elég ahhoz, hogy valaki igénybe vehesse a szállásadó helyek szolgáltatásait.

Az újságírók azt kérdezték Arafattól, mit tanácsol azoknak, akik üdülni terveznek a Szent András-napi, illetve december elsejei szabadnapokon. "A szállásadó egységekben fel kell mutatni a zöld igazolványt, a hotelekben is. Nem a tesztet. Tehát legyen világos:

ha nincs oltási igazolványod vagy nem estél át a betegségen, nem szállhatsz meg hotelben

" - szögezte le a katasztrófavédelem vezetője.Azt is elmondta, ezt a korlátozást más országok is alkalmazzák, ő maga például Szlovénia fővárosában, Ljubljanában tapasztalta meg, amikor a szállodába lépésekor azonnal kérték a zöld igazolványt. "Nem vagyunk egyedül azzal, hogy jelenleg ezt a szabályt alkalmazzuk" - tette hozzá Arafat.

Plázába is csak zöld igazolvánnyal lehet belépni



Betiltják harminc napra a magánrendezvények (esküvők, keresztelők), konferenciák és workshopok szervezését, az üzletek pedig 5 órától 21 óráig tarthatnak nyitva - közölte Arafat.Az országos katasztrófavédelem vezetője rámutatott, 22 órától kijárási tilalom lép érvénybe az ország egész területén. A beoltott, illetve a betegségen átesett személyekre nem vonatkozik a korlátozás. Az országos vészhelyzeti bizottság korábban közölt határozata értelmében a következő esetekben engedélyezett még a lakhely elhagyása 22 óra után: munkavégzés céljából (munkahelyi igazolással); halaszthatatlan egészségügyi-orvosi ellátás, gyógyszerbeszerzés érdekében, gyermekek, idősek, betegek, fogyatékkal élők ellátása, elkísérése, családtag elhalálozása esetén, egyéni felelősségvállalási nyilatkozattal; átutazók vagy olyan utasok esetében, akik repülő-, autóbusz- vagy vonatjeggyel igazolni tudják, hogy utazásuk egybeesett a tilalom időszakával.Arafat elmondta, a hétfőtől érvényes új rendelkezések szerint

a létfontosságú cikkeket árusító egységeket leszámítva mindenhova csak oltási vagy a betegségből való felgyógyulást bizonyító igazolással engedélyezett a belépés

. Leszögezte,

a plázákban működő élelmiszerboltokba, gyógyszertárakba is csak zöldigazolvánnyal lehet bemenni, mert a pláza bejáratánál kérik az igazolványt

. "Ha nincs zöldigazolványod, olyan gyógyszertárba vagy élelmiszerboltba kell menned, amely a plázán kívül van" - magyarázta.Hozzátette, a házhoz szállítási szolgáltatások 21 óra után és éjszaka is működhetnek.Az államtitkár azt is elmondta, hétfőtől mindenhol kötelező lesz a védőmaszk viselése, és az új szabály minden korábbi kivételt felülír, azt is például, amely lehetővé tette, hogy azokban az irodákban, amelyekben legtöbb öt beoltott személy dolgozik, nem kell maszkot viselni. Kültéren kizárólag az egyénileg sporttevékenységet űzőknek nem kell védőmaszkot viselniük.

A hamis vagy más személy nevére szóló Covid-igazolvány használata bűncselekménynek minősül, és bűnvádi eljárás indítását vonja maga után

- nyomatékosította a belügyi államtitkár.

Istentiszteletre nem kell zöld igazolvány



Az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) pénteki döntése értelmében a vallási tevékenységeket nem tiltják be, de biztosítani kell a résztvevőnkénti két négyzetméteres felületet, és kötelező lesz a védőmaszk viselése - mondta el Arafat.A kormányülés után megkérdezték az újságírók a belügyi államtitkártól, miért engedélyezett az egyházi tevékenységeken való részvétel zöld igazolvány nélkül is, tekintve, hogy az esetek többségében az alapvető szabályokat sem tartják be az ilyen alkalmakon.Erre reagálva a katasztrófavédelem vezetője elmondta, az új korlátozásokról rendelkező határozatban leszögezték, hogy biztosítani kell a személyenkénti két négyzetméteres felületet, és kötelező a védőmaszk viselése."Ezt a döntést hozta a CNSU. A tudományos érveken kívül más szempontokat is figyelembe kell venni az ilyen döntések meghozatalakor" - magyarázta Arafat.

A közintézményekbe való belépés negatív teszteredménnyel is engedélyezett



Az oltottságot vagy a betegségből való felgyógyulást tanúsító zöldigazolvánnyal vagy negatív teszteredménnyel lesz engedélyezett a közintézményekbe való belépés a látogatók számára hétfőtől; az alkalmazottakra is ugyanezek a szabályok lesznek érvényesek, erről azonban csak a parlament rendelkezhet, törvénymódosítással - szögezte le Raed Arafat.A belügyi államtitkár elmondta, a jövő hét elejétől érvénybe lépő új szabályok értelmében csak a beoltott, a Covid-19-ből felgyógyult vagy negatív koronavírusteszttel rendelkező személyek léphetnek be a közintézményekbe látogatóként. Ugyanez érvényes azokra az irodaházakban működő magáncégekre is, amelyekben több mint 50 személy dolgozik. Ahhoz, hogy ez a szabály nemcsak a látogatókra, hanem az alkalmazottakra is érvényes legyen, törvénymódosításra van szükség, ami a parlament feladata - szögezte le.Megkérdezték tőle, miként fizethetik ki adóikat és illetékeiket az emberek, ha zöldigazolványhoz kötik a polgármesteri hivatalokba és más állami intézményekbe való belépést. Arafat azt mondta, a halasztható teendőket el kell napolni, hiszen a szabály - egyelőre - a következő 30 napra érvényes, a sürgős ügyek rendezésére pedig az egyes intézményeknek kell megoldást találniuk.

Az államtitkár nyomatékosította, hogy antigén vagy PCR-teszt negatív eredményét is elfogadják a látogatóktól ilyen esetekben.

Raed Arafat arról is beszélt, hogy minden állami intézménynek és magánvállalatnak lehetőség szerint úgy kell megszerveznie a munkát, hogy az alkalmazottak fele távmunkában dolgozzon. Ha erre nincs mód, több váltással vagy csúsztatott munkarenddel kell folytatni a tevékenységet. Erich Westendarp képe a Pixabay -en.