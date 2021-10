Arafat: ha jövő héten elérjük a járványplatót, november végéig tarthat a negyedik hullám

Két hét múlva kielemzik a CNSU által bevezetett, hétfőtől érvénybe lépő korlátozó intézkedések hatását; jelen pillanatban nincs tervben az ország teljes lezárása - nyilatkozta Raed Arafat a Digi24-nek péntek este. A DSU vezetője azt is kijelentette, hogy a járvány 4. hulláma valószínűleg november végéig tart, ezt majd akkor tudják előrejelezni, amikor jövő héten már látszani fog az esetszámok és elhalálozások alakulásából, hogy Románia elérte-e a járványgörbe platóját, azaz fog-e tovább emelkedni a napi esetszám, vagy marad a jelenlegi 15-16 ezernél és lassan csökkenni kezd.



Nincs garancia arra, hogy a diákok visszatérnek az iskolába a mostani, hétfőtől kezdődő kéthetes vakáció után - mondta még Arafat. A mostani korlátozó intézkedések hatása lassan fog érződni, ugyanakkor a negyedik hullám vége nagyban függ mindannyiunktól, az oltottak számának növekedésétől, mert

az is lehet, hogy november végén még mindig harcolni fogunk a negyedik hullámmal

- mondta Arafat.A beoltottak számának növekedésétől is függ, hogy január-februárban lesz-e ismét újabb járványhullám. Azt pedig nem tudni, hány hulláma lesz még a járványnak; az új mutációk kialakulásának kockázata nagyobb akkor, ha kontrollálhatatlan a járványhelyzet, ezért is fontos a védőoltások igénylése - mutatott rá Arafat.Világszerte magasabb az átoltottsági arány, mint Romániában: 45%, míg nálunk csak 30%. Minél több embert oltanak be világszerte, annál kisebb a mutációk száma - mondta Raed Arafat.