Még van egy kis idő hétfőig: hosszú sorokban várnak oltásra az emberek a nagyvárosokban

Az elmúlt napokban nagyon megnőtt az oltást igénylők száma, több nagyvárosban is hosszú sorokban várakoznak az emberek arra, hogy megkaphassák a koronavírus elleni oltást. Nagy sorokról számoltak be Bukarest több kerületében, Konstancán, Craiován, vagy éppen Kolozsváron és Nagyszebenben.



A Libertatea összefoglalója szerint míg egy hete még pangás volt a legtöbb oltóközpontban, most - a hétfőtől életbe lépő korlátozó intézkedések előtt 2 nappal - az oltásra jelentkezők hosszú sorokban állnak, hogy megkapják a vakcinát. A lap riportot is közölt a témában, ahol a megszólaló, az oltás első dózisára jelentkező emberek elmondják, a megbetegedéstől való félelem és a beoltatlanokra érvényes megszorítások motiválták őket döntésükben.Az elmúlt 24 órában egyébként ismét rekordszámú, a tegnapinál alig kevesebb, 127.305 személy kapta meg Romániában a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca vagy a Johnson&Johnson koronavírus elleni vakcináját - derül ki a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) szombaton ismertetett adataiból.A tájékoztatás szerint 91.665 személynek az első, 9907-nek a második, 25.733-nak a harmadik dózist adták be.Az első dózist igénylő személyek száma tehát abszolút rekordot döntött, tegnap ugyanis még csak 86.385 volt.Ezzel 11.740.280-ra nőtt a beadott oltások száma Romániában. Az oltási kampány kezdetétől 6.333.965 személyt immunizáltak, közülük 5.876.418-at teljeskörűen beoltottak, 687.040-en pedig a harmadik dózist is megkapták.Az elmúlt 24 órában 33 mellékhatást regisztráltak a vakcina beadását követően, egy lokális, 32 általános jellegű volt.Az oltáskampány kezdetétől összesen 18.022 esetben jegyeztek mellékhatást a koronavírus elleni vakcina beadása után, ezek közül 1943 lokális, 16.079 általános jellegű volt.