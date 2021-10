Cîţu: szóba sem jöhet, hogy tagja legyen a Ciucă-kormánynak

Florin Cîţu nem lesz tagja a Ciucă-kormánynak – erről vasárnap nyilatkozott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke.



A jelenlegi ügyvivő kormányfőt a PNL székházához való érkezésekor kérdezték meg az újságírók, hogy tagja kíván-e lenni avezette kabinetnek. „Nem, semmi esetre sem. Sok a munka a pártnál, ez tehát szóba sem jöhet” – válaszolt Cîţu.A PNL elnöke hozzátette, azt sem döntette még el, hogy a PNL-RMDSZ-kormány beiktatása után jelölteti-e a magát a szenátusi elnöki tisztségre, egyelőre ugyanis nem foglalkoznak ezzel, azon dolgoznak, hogy meglegyen a parlamenti többség a kabinet beiktatásához.A téma kapcsán kifejtette még, jómaga és a PNL bizonyították felelősségtudatukat azzal, hogy más személyt jelöltek a miniszterelnöki tisztségre. „Itt az idő, hogy azok a pártok, amelyek megszavazták a voltaképpen a személyem ellen irányuló bizalmatlansági indítványt, most ugyanígy tegyenek és támogassák a PNL és RMDSZ alkotta kormányt” – fogalmazott.Elmondta még, elkísérte a kormányalakítással megbízott Nicolae Ciucát mind az RMDSZ-szel, mind a nemzeti kisebbségek képviselőivel folytatott egyeztetésre, és ha az USR-vel is tárgyalni fognak, ott is jelen lesz.PSD-elnök azonban egyértelműen értésre adta, hogy „nincs mit tárgyalnia Florin Cîţuval”, így a vele való megbeszélésen csak Ciucă vesz részt.