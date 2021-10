Arafat: Önmagukat ítélik halálra azok, akik visszautasítják a kórházi kezelést

Péntek reggel 10 órától vasárnap reggel 10 óráig 45.331 személyt oltottak be koronavírus ellen Bukarestben, közülük 22.001-et az Oltási maraton az életért elnevezésű akció keretében - közölte az oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV). A fővárosi maraton hat helyszínén hétfő reggelig kérhetik a vakcinát az érdeklődők.



Vasárnap Raed Arafat belügyi államtitkár is beoltott néhány személyt az egyik ilyen központnál. Mint mondta, többen jelentkeztek az oltásra ezen a maratonon, mint az előzőn. Meglátása szerint sokan megértették, hogy válságos a helyzet, és kérik az oltást.A katasztrófavédelem vezetője ismét hangsúlyozta, hogy csak oltással lehet elkerülni az olyan kritikus helyzeteket, amilyenben jelenleg is van az ország. Ha más európai államokhoz hasonlóan itt is beoltatta volna magát a lakosság 70-80 százaléka, nem lett volna szükség az újabb korlátozó intézkedésekre.„Ahhoz, hogy ezek a problémák minél rövidebb ideig tartsanak, minél több embernek be kell oltatnia magát” – fogalmazott.Újságírói kérdésre , mi szerint mi a véleménye azokról, akik visszautasítják a kórházi kezelést, az államtitkár elmondta: azok önmagukat ítélik halálra. A kérdés háttere az, hogy több orvos jelezte, hogy komoly esetekkel találkoznak, de visszautasítják a kezeléseket.„Hogyha súlyos egészségügyi állapotban vannak és még mindig különböző tanácsokra hallgatnak és visszautasítják a kórházi kezelést, az annyit jelent, hogy halálra ítélik magukat, semmi mást” – mondta Raed Arafat.Meglátása szerint akkor kellene orvoshoz fordulni, amikor a helyzet még nem is súlyos, de ha már az a helyzet, akkor az egyetlen esély a kórházi kezelés.